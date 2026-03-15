1.しっぽが下がる

猫は感情がわかりにくいといいますね。そんな猫でも感情を表現している部分があります。それがしっぽです。しっぽを見ると、猫が何を思っているのかがわかりますよ。

嬉しいときや愛情を表しているとき、しっぽはぴんと立っていますが、反対にネガティブな感情のときはだらんと下がっていることが多いです。悲しいときもしっぽが下がってしまうでしょう。

ただ、リラックスして力が抜けているときもしっぽが下がることがあるので、元気があるかどうかなど様子を見て下さいね。

2.小さく鳴く

小さな声で「ニャー」「ニャン」と鳴いていたら、悲しみを抱えているかもしれません。いつもと違う寂しそうな鳴き方をしていたら、飼い主さんに慰めてほしかったり、構ってほしいのでしょう。

悲しいときは、いつもより過剰に鳴いたり、夜鳴きをすることもあります。反対に、普段おしゃべりな猫が鳴かなくなることもあります。

3.飼い主を見る

飼い主さんのことをチラッと見たり、少し離れたところから遠慮がちに見ていたり、そんなときは悲しいと思っていることがあります。悲しい気持ちを飼い主さんに伝えたいのかもしれませんね。

飼い主さんに叱られてそのような仕草をすることも。反省しているかどうかは分かりませんが、悲しみを感じているので許してあげて下さいね。

猫が悲しいと感じる原因と対処法

猫が悲しみを感じるのは、多くの場合、飼い主さんとのスキンシップやコミュニケーションが不足していることが原因です。構ってもらえなかったり、飼い主さんが留守がちだったりすることで、寂しさを覚えているのでしょう。毎日少しずつでも、愛猫との触れ合いの時間を作ってあげて下さい。

猫はストレスに弱い動物なので、環境や家族構成の変化、ペットが新しく増えた、あるいは仲良しの猫がいなくなったなどでも悲しみを抱えてしまうことがあります。猫が落ち着ける、静かな場所を整えてあげることも大切です。

猫が悲しいと感じていたら、優しくたくさん声かけをしてあげましょう。猫は、短く聞き取りやすい言葉なら覚えられるといいます。「いい子」「大好き」など、普段猫を褒めるときに使う言葉をかけてあげると気持ちが伝わり、安心するでしょう。甘えてきたら、撫でてあげたり、遊んであげて下さいね。

まとめ

猫は、顔を見ても感情がよくわかりません。でも、飼い主さんなら気づくのではないでしょうか。いつもより、しょんぼりしているな、元気がないな、と。それと同時に悲しいときのサインが見られるかもしれません。

愛猫の悲しみを癒してあげられるのは飼い主さんだけです。悲しみの原因を取り除いてあげたり、優しく接してあげて下さいね。