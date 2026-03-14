

「僕たちの歌」

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く、第3のグループ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)が13日、東京・日本武道館で、≒JOY結成4周年を記念した≒JOY 4周年コンサート「4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催した。当公演は＜昼の部＞＜夜の部＞２公演合わせて約２万人を動員し、新曲『「僕たちの歌」』『ノンフィクション』が初披露された。(新曲『「僕たちの歌」』『ノンフィクション』は、4月3日0時00分から配信スタート)

この記事では昼夜2公演のうち、昼公演の模様をレポートする。

【写真】≒JOY 4周年コンサートの模様

360°観客に囲まれたステージに登場した≒JOY。彼女たちは「日本武道館行くぞー！」の声を合図に1stソング『≒JOY』でライブの幕を開けた。曲中には「ニアジョイお誕生日おめでとう！」という掛け声とともに金の紙吹雪が舞い、早くも大きな熱気が発生。『スイートシックスティーン』ではこの日ならではの替え歌も披露され、続く自己紹介パートではメンバーそれぞれがテンション高くファンへ呼びかけた。

ユニットに分かれてパフォーマンスするブロックでは、逢田珠里依、大西葵、小澤愛実、高橋舞、藤沢莉子、山田杏佳によるユニット新曲『ノンフィクション』が初披露され、さわやかなギターサウンドとともに6人の力強い歌声が会場に響き渡った。さらにこのブロックでは、江角怜音のソロステージも用意された。パンキッシュな衣装に身を包んだ江角は、自身初のソロ曲『The rock is you!』をパフォーマンス。その後もクールなステージが続くも、DJ ALICEをフィーチャーした『アマガミガール feat. DJ ALICE』ではミニコント風の幕間映像が差し込まれ、会場がパーティ感あふれる空間に変化した。

後半ブロックでは生バンドが登場。エレキギターを手にした江角にスポットライトが当たり、彼女がパワーコードを力強くかき鳴らすと盛大な歓声が上がる。その編成のまま『無謀人』が披露され、『超孤独ライオン』では江角のエッジィなギターソロが炸裂した。その後も≒JOYは人気曲を生バンドの演奏をバックに披露していく。天野香乃愛がセンターを務めた4thシングルの表題曲『電話番号教えて！』では、メンバーがキュートな笑顔を振りまいた。

もともと趣味でギターを弾いていた中、この日に向けて練習を重ねたという江角は「ロックにカッコよくできたと思います！」と胸を張る。そして客席のファンに向けて深い感謝の思いを伝えた。この流れで披露されたのは、本公演に向けて書き下ろされた新曲『「僕たちの歌」』。メンバーは歌詞に込められたポジティブなメッセージを届け、温かい拍手が鳴り響く中ステージをあとにした。

アンコールでは、大信田がこれまでの歩みを振り返りつつ「自分1人だけの夢ではなく、皆さんと私たちの夢が叶った瞬間だと感じて……すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と涙ながらに思いを語る。その後、ラストナンバーとして『きっと、青い』を披露した≒JOY。最後に江角が「夢の日本武道館は、想像していた何百万倍も楽しいステージでした。本当にありがとうございました！」と満面の笑みで感謝を伝え、ライブは幕を閉じた。

セットリスト

■3月13日（金）【SETLIST】

※昼の部・夜の部共通M01.≒JOYM02.今日も君の夢を見たんだM03.スイートシックスティーンM04.□3か月□（□は白抜きハートマーク）M05.体育館ディスコM06.だだだ、だって。M07.0120お助け屋さんM08.ノンフィクションM09.The rock is you!M10.その先はイグザルトM11.愛が痛かったM12.アマガミガール feat. DJ ALICEM13.夢見る□アイドル（□は白抜きハートマーク）M14.笑って フラジールM15.無謀人M16.超孤独ライオンM17.ニアジョイ音頭M18.ピーチティーとピーチパイM19.ブルーハワイレモンM20.初恋シンデレラM21.いま、月は満ちるM22.電話番号教えて！M23.「僕たちの歌」【ENCORE】EN1.今、恋をしているEN2.大空、ビュンとEN3.ネバギバ！生きろEN4.電話番号教えて！EN5.きっと、青い【W ENCORE】EN6.≒JOY※＜夜の部＞のみ★≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」セットリストプレイリスト公開！https://filtrjapan.lnk.to/nearly-equal-joy-budokanTA