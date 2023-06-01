【Amazon：KOORUI ゲーミングモニター セール】 セール期間：3月12日0時～3月25日23時59分

「G2741L」

Amazonにて、KOORUIのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は3月25日23時59分まで。

期間中は、デュアルモード対応4Kゲーミングモニター「G2741L」、23.8インチ FHD（1,920×1,080）ゲーミングモニター「G2411P」、曲率1000Rの34インチ 21:9 UWQHD（3,440×1,440）ウルトラワイドモニター「‎34E6UC」などがセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

G2741L

デュアルモード対応で、4K＠160HzとFHD@320Hzに切り替え可能。4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にする。1ミリ秒高速応答速度で、FPSや格闘ゲームの高速動作も滑らかに再現し、スムーズな映像を楽しめる。また、AdaptiveSync機能により、画面のテアリングやゲームプレイ中のスタッタリングの心配もない。

178度広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用。DCI-P3 95%、sRGB 100%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現する。

‎34E6UC

34インチ 21:9 UWQHD（3,440×1,440）ウルトラワイドモニター。1000Rの深い曲率が視界を包み込み、ゲームや動画制作、デザイン作業などで臨場感あふれる没入体験を実現する。DisplayPort接続時は最大180Hz、HDMIでは100Hzの高リフレッシュレートに対応。さらに1ms（MPRT）の超高速応答で、残像や入力遅延を徹底的に低減するため、高速移動する敵もブレずに捕捉し、FPS・レーシング・格闘ゲームなどでスムーズかつ正確なプレイを可能にする。

DisplayPort1.4×1、HDMI2.0×2、オーディオ出力を装備し、PCはもちろんPS5・Xbox・Switchなど幅広い機器と接続できる。