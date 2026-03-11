もっちりした座り心地！「ポケットモンスター」のコダックをモチーフにした「コダックビーズソファ」発売
【コダックビーズソファ】 3月11日 発売 価格：28,400円
価格：28,400円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
セルタンは3月11日、「ポケットモンスター」のコダックをモチーフにした「コダックビーズソファ」を発売した。価格は28,400円。
コダックは、しっぽと髪が特徴的で、癒される表情が魅力的なポケモン。「コダックビーズソファ」は、コダックをモチーフにしながら、身体が包み込まれるようなもっちりした座り心地にこだわった商品となっている。
「コダックビーズソファ」
価格：28,400円
中材：発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム
サイズ：920×900×790mm（横×奥行×高さ）※中身がビーズのため、最大値で計測。
重量：約10.0kg
製造：日本製 、カバーは輸入品
特徴
コダックらしさを表現
コダックの細部までこだわり、後ろ姿までかわいらしいデザイン。
かわいいだけではなく、こだわりの座り心地
ウレタンと極小ビーズをバランス良く配合したスゴビーズを使用。フィット感が高く、もっちりと包み込まれるような感覚になっている。
抜群の安定感
背もたれとひじ掛け付きで、身体全体を預けてゆったりと座れる。たっぷりのビーズが身体をしっかり受け止めるので、長時間座っても快適にリラックスできる。
手入れが簡単
女性でも簡単に移動できる重さ。カバーは洗濯機で洗える。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。