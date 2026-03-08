松本人志、高須クリニックCM第2弾 『ガキ使』内で2週連続 SNSで歓喜の声広がる
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCMに出演。1日放送に続き、同院のCM第2弾への出演を果たし、2週連続の地上波CM出演となった。
【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
8日の放送を前に、同院の高須克弥氏は自身のXで「今夜のガキの使いの高須クリニック提供CMの進化をお楽しみください」と予告していた。番組終盤に、高須クリニックのCMが放映され、先週と同じような内容のものとなったが、SNS上では「松ちゃんに動きついた！」「リアタイできた！」などといった感想が寄せられている。
【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
8日の放送を前に、同院の高須克弥氏は自身のXで「今夜のガキの使いの高須クリニック提供CMの進化をお楽しみください」と予告していた。番組終盤に、高須クリニックのCMが放映され、先週と同じような内容のものとなったが、SNS上では「松ちゃんに動きついた！」「リアタイできた！」などといった感想が寄せられている。