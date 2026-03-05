BEAMSの50周年記念にふさわしいスペシャルコラボ！〈JONES Sports Co. × BEAMS GOLF〉の別注アイテムは使うほど味が出る？
高いファッション性と機能性を兼ね備えたゴルフスタイルを提案する〈BEAMS GOLF〉が、スタンフォード大学時代のタイガー・ウッズが愛用していたことでも知られるゴルフバッグブランド〈JONES Sports Co.（ジョーンズ スポーツ）〉との別注アイテムを3月6日から販売する。
【写真】まさに一生もの？ ヴィンテージ感がハンパない“ブラウンダック”コレクション！
毎シーズン好評な〈JONES Sports Co.〉の別注アイテムだが、2026年春夏シーズンは、BEAMSの 50周年を記念したスペシャル別注“BROWN DUCK”コレクションが登場。近年、盛り上がりを見せる古着ヴィンテージ市場だが、特に人気が高まっているアメリカのワークウェアをイメージし、“ブラウンダック”素材をゴルフアイテムに落とし込んでいる。使い込むごとに変化が現れ、色褪せや擦れなどの経年変化を楽しめる新コンセプトのゴルフグッズ。好きなものを長く使いたい人や、愛着を持ってものを大切に使っている人は、特に魅力を感じられるコレクションになっている。ラインアップは、キャディバッグやヘッドカバー、カートバッグなど、ゴルフのマストアイテムのほか、バックパックやトートバッグなど、普段使いで重宝しそうなアイテムもそろっている。
また、〈Champion〉のボディを使用した〈JONES Sports Co. × Champion × BEAMS GOLF〉のトリプルコラボレーションのゴルフウェアも同時発売。通気性に優れた軽量素材のポロシャツは、遮熱や吸汗速乾、UVカット機能もついていて、夏のラウンドに最適。また、ストレッチ性と撥水性に優れた、肌触りの良いドライな生地感のショートパンツもラインナップされている。人気ブランドの豪華共演なので、気になる人は早めにチェックするのがお勧めだ。
BEAMSの50周年記念にふさわしい、スペシャルアイテムの数々。同伴者はもちろん、周囲のゴルファーからも注目を集めること間違いなしだ。◇ ◇ ◇黒×茶のシックな空間→関連記事で【高級感満載なのにお手頃プライス！ ゴルファーの懐に優しい新境地のPHEV「シーライオン6」】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
高級感満載なのにお手頃プライス！ ゴルファーの懐に優しい新境地のPHEV「シーライオン6」
さらばジャンボ……「お別れの会」にプロが大集結か？ 一般献花は1000人規模を想定
「吸う」から「嗜む」へ……プレーを邪魔しないたばこ JTのモダンオーラル『ノルディックスピリット』が喫煙ゴルファーにうれしいワケ
飛んで曲がらない小祝さくらのスイング 飛距離は“脱力”、正確性は“左手首”で作っていた！
「良いクラブが出ない限り変えないつもりだった」稲見萌寧が『Qi4D LS』ドライバーを投入！「ボールのテストはパターだけ」という理由は？
【写真】まさに一生もの？ ヴィンテージ感がハンパない“ブラウンダック”コレクション！
毎シーズン好評な〈JONES Sports Co.〉の別注アイテムだが、2026年春夏シーズンは、BEAMSの 50周年を記念したスペシャル別注“BROWN DUCK”コレクションが登場。近年、盛り上がりを見せる古着ヴィンテージ市場だが、特に人気が高まっているアメリカのワークウェアをイメージし、“ブラウンダック”素材をゴルフアイテムに落とし込んでいる。使い込むごとに変化が現れ、色褪せや擦れなどの経年変化を楽しめる新コンセプトのゴルフグッズ。好きなものを長く使いたい人や、愛着を持ってものを大切に使っている人は、特に魅力を感じられるコレクションになっている。ラインアップは、キャディバッグやヘッドカバー、カートバッグなど、ゴルフのマストアイテムのほか、バックパックやトートバッグなど、普段使いで重宝しそうなアイテムもそろっている。
また、〈Champion〉のボディを使用した〈JONES Sports Co. × Champion × BEAMS GOLF〉のトリプルコラボレーションのゴルフウェアも同時発売。通気性に優れた軽量素材のポロシャツは、遮熱や吸汗速乾、UVカット機能もついていて、夏のラウンドに最適。また、ストレッチ性と撥水性に優れた、肌触りの良いドライな生地感のショートパンツもラインナップされている。人気ブランドの豪華共演なので、気になる人は早めにチェックするのがお勧めだ。
BEAMSの50周年記念にふさわしい、スペシャルアイテムの数々。同伴者はもちろん、周囲のゴルファーからも注目を集めること間違いなしだ。◇ ◇ ◇黒×茶のシックな空間→関連記事で【高級感満載なのにお手頃プライス！ ゴルファーの懐に優しい新境地のPHEV「シーライオン6」】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
高級感満載なのにお手頃プライス！ ゴルファーの懐に優しい新境地のPHEV「シーライオン6」
さらばジャンボ……「お別れの会」にプロが大集結か？ 一般献花は1000人規模を想定
「吸う」から「嗜む」へ……プレーを邪魔しないたばこ JTのモダンオーラル『ノルディックスピリット』が喫煙ゴルファーにうれしいワケ
飛んで曲がらない小祝さくらのスイング 飛距離は“脱力”、正確性は“左手首”で作っていた！
「良いクラブが出ない限り変えないつもりだった」稲見萌寧が『Qi4D LS』ドライバーを投入！「ボールのテストはパターだけ」という理由は？