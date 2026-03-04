両手を“ギュッ、ギュッ”…ラーズ・ヌートバーが一躍時の人に

3月5日に開幕する「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」。野球日本代表「侍ジャパン」の連覇はもちろん、世界のスターたちのスーパープレーや、代表チームの誇りをかけた戦いにも注目が集まります。

3年前の前回大会でも、いまだ記憶に新しい名シーンや珍場面が生まれました。Full-Countでは、今大会の“熱狂”の準備として、2023年の忘れられない場面をプレイバックします。

◇◇◇◇◇

胸の前で両手を“ギュッ、ギュッ”。コミカルなパフォーマンスが、一大ブームを巻き起こした。2023年大会に野球日本代表「侍ジャパン」の一員として参加したラーズ・ヌートバー外野手。気迫溢れるプレーと明るいキャラクターで、ファンはすっかり虜になった。

アメリカ人の父、日本人の母を持つ日系人として、初めてWBCの日本代表に参加。ミドルネームが「達治（タツジ）」ということで、侍ジャパンでは「たっちゃん」と呼ぶことに。チームに合流した日には、ナインは“たっちゃんTシャツ”を揃って着用。粋な演出で歓迎した。

ペッパーミルは侍戦士たちのお決まりのパフォーマンスに。ファンも含め皆が真似するようになり、多方面に波及した。

その年の選抜高校野球大会に出場した球児が塁上で“ペッパーミルパフォーマンス”を行うと、一塁塁審が注意する場面も。日本高野連が「選手の気持ちは理解できますが、プレーで楽しんでほしいというのが当連盟の考え方です」と異例の声明を発表した。自身のパフォーマンスが物議を呼んだことに、ヌートバーは「ははは、それはとても面白いね。禁止されている理由は分からないけど、とてもクールなことだ」と笑顔だった。

ヌートバーは2大会連続の侍ジャパン入りが期待されたが、昨オフに両かかとの手術を受けた影響もありメンバー入りとはならなかった。今大会はどんなパフォーマンスが生まれるのか、目が離せない。（Full-Count編集部）