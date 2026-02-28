いぎなり東北産、4月から放送のテレビアニメ『おねがいアイプリ』のエンディング主題歌に決定！
スターダストプロモーション所属、かわいいを踏み台にしてバズりたいグループ♡ 「いぎなり東北産」が、2026年4月5日（日）よりテレビアニメ放送開始の『おねがいアイプリ』のエンディング主題歌に決定した。
『おねがいアイプリ』は2024年4月からスタートした『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」の最新作品。主人公「好実いのり」と「夢宮あおい」が、ぬいぐるみのような不思議な存在・フォーチュや個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいを叶えていくストーリー。
「プリティーシリーズ」の様々な作品が伝えてきた「み〜んなの夢を応援する」という一貫したコンセプトが受け継がれる最新作となる。
今回のエンディング主題歌楽曲は3月18日にリリースされるセカンドシングル「デコ！」に収録。「放課後のおねがい！」というタイトルになっており、本楽曲はテレビアニメ『おねがいアイプリ』のために書き下ろし、「おねがい」をテーマに、困っている誰かの想いに耳を傾け、その願いを叶えようと一歩踏み出す。そんな優しさと前向きな気持ちが、キュートでポジティブなサウンドに込められた一曲となっているので、ぜひリリースをお楽しみに。
「デコ！」の初回生産限定盤に付属するDVD・Blu-rayには、2025年7月に開催された初の日本武道館単独公演の模様を完全収録！初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）の初回封入特典には、トレーディングカードA、そして通常盤の初回封入特典には、トレーディングカードBが封入となるのでぜひ早めに予約して欲しい。
＜橘 花怜 コメント＞
テレビアニメ「おねがいアイプリ」エンディング主題歌を、いぎなり東北産が務めさせていただくことになりました！
“放課後のおねがい”は、「おねがい」をテーマに、困っている誰かの想いに耳を傾け、その願いを叶えようと一歩踏み出す。そんな優しさと前向きな気持ちが、キュートでポジティブなサウンドに込められた一曲となっています！
いぎなり東北産としては初めてのアニメ主題歌で、このような素敵な作品に関わらせていただけること、とても光栄に思います。
「おねがいアイプリ」と共に、この楽曲も愛していただけたら嬉しいです！
●リリース情報
3月18日発売
メジャー 2ndシングル
「デコ！」
先行配信はこちら
https://madeintohoku.lnk.to/Deco_PreST
【初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）】
価格：￥8,600（税込）
品番：AVCD-61670/B
［Blu-ray］
『TOHOKU9』2025年7月9日＠東京・日本武道館
☆初回封入特典 トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚）
【初回生産限定盤（CD＋DVD）】
価格：￥8,600（税込）
品番：AVCD-61669/B
＜収録内容＞
［CD］
M1：デコ！
M2：あと3センチ
M3：放課後のおねがい！
M4：SNSは6時間
［DVD］
『TOHOKU9』2025年7月9日＠東京・日本武道館
☆初回封入特典 トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚）
【通常盤TYPE-A(CD ONLY)】
価格：￥1,200（税込）
品番：AVCD-61671
＜収録内容＞
M1：デコ！
M2：あと3センチ
M3：デコ！（Inst.）
M4：あと3センチ（Inst.）
☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）
【通常盤TYPE-B(CD ONLY)】
価格：￥1,200（税込）
品番：AVCD-61672
＜収録内容＞
M1：デコ！
M2：放課後のおねがい！
M3：デコ！（Inst.）
M4：放課後のおねがい！（Inst.）
☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）
【通常盤TYPE-C(CD ONLY)】
価格：￥1,200（税込）
品番：AVCD-61673
＜収録内容＞
M1：デコ！
M2：SNSは6時間
M3：デコ！（Inst.）
M4：SNSは6時間（Inst.）
☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）
2nd シングルの予約はこちら
https://madeintohoku.lnk.to/2ndSG
●イベント情報
2ndシングル「デコ！」リリース記念イベント
2026年2月28日（土）
【千葉】イクスピアリ2F セレブレーション・プラザ
3月1日（日）
【埼玉】エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE
3月7日（土）
【大阪】くずはモール 南館 ヒカリノモール1F SANZEN-HIROBA
3月8日（日）
【神奈川】海老名西口中心広場
3月18日（水）
会場：神奈川県某所
●ライブ情報
いぎなり東北産 『9人と もぎたてHALL PARTY』
会場：Kanadevia Hall
2026年5月22日(金)
open 17:30 / start 18:30
2026年5月23日(土)
open 12:00 / start 13:00
open 16:30 / start 17:30
詳細はコチラ
https://madeintohoku.com/contents/pages/kanadeviahall
2026年12月19日(土),20日(日)
会場：ゼビオアリーナ仙台
●作品情報
『おねがいアイプリ』
2026年4月5日（日）朝9時30分 テレ東系列６局ネットにて放送スタート
原作：タカラトミーアーツ・シンソフィア
監督：藤咲淳一・松永昌弘
チーフディレクター：Nam Sung Min、Jeon Byung Cheol、Oh Sun Kyung、Choi Kyung Won、Kim Seong Hyeon、Chun Doo Hwan、Kwak Soo Hyun、So Ho Sung
シリーズ構成：市川十億衛門
キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）
キャラクターデザイン：仁井学
CGディレクター：柳川智
音楽：森いづみ（bransic)
音響監督：小沼則義
アニメーション制作：OLM・DONGWOO A & E
キャスト：好実いのり：小川華果／夢宮あおい：叶矢りか ほか
＜いぎなり東北産 プロフィール＞
スターダストプロモーション所属、かわいいを踏み台にしてバズりたいグループ♡ 「いぎなり東北産」。
メンバーは橘花怜、律月ひかる、北美梨寧、安杜羽加、吉瀬真珠、桜ひなの、藤谷美海、伊達花彩、葉月結菜のメンバー構成。
2023年『わざとあざとエキスパート』がTikTok楽曲ランキングにて月間1位を獲得し、2024年はバズりかわいい第二弾として『沼れ！マイラバー』をリリース。
2025年7月9日(水)に地方レッスン生グループながら初快挙となる単独日本武道館公演を達成し、同年8月9日にavex traxよりメジャーデビュー。メジャー1st Single「らゔ♡戦セーション」ではBillboard HOT 100で初登場11位を獲得！2026年3月18日にはメジャー 2ndシングル「デコ！」のリリースが決定!
©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT
