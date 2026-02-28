いぎなり東北産、4月から放送のテレビアニメ『おねがいアイプリ』のエンディング主題歌に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

スターダストプロモーション所属、かわいいを踏み台にしてバズりたいグループ♡ 「いぎなり東北産」が、2026年4月5日（日）よりテレビアニメ放送開始の『おねがいアイプリ』のエンディング主題歌に決定した。

『おねがいアイプリ』は2024年4月からスタートした『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」の最新作品。主人公「好実いのり」と「夢宮あおい」が、ぬいぐるみのような不思議な存在・フォーチュや個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいを叶えていくストーリー。

「プリティーシリーズ」の様々な作品が伝えてきた「み〜んなの夢を応援する」という一貫したコンセプトが受け継がれる最新作となる。

今回のエンディング主題歌楽曲は3月18日にリリースされるセカンドシングル「デコ！」に収録。「放課後のおねがい！」というタイトルになっており、本楽曲はテレビアニメ『おねがいアイプリ』のために書き下ろし、「おねがい」をテーマに、困っている誰かの想いに耳を傾け、その願いを叶えようと一歩踏み出す。そんな優しさと前向きな気持ちが、キュートでポジティブなサウンドに込められた一曲となっているので、ぜひリリースをお楽しみに。

「デコ！」の初回生産限定盤に付属するDVD・Blu-rayには、2025年7月に開催された初の日本武道館単独公演の模様を完全収録！初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）の初回封入特典には、トレーディングカードA、そして通常盤の初回封入特典には、トレーディングカードBが封入となるのでぜひ早めに予約して欲しい。

＜橘 花怜 コメント＞

テレビアニメ「おねがいアイプリ」エンディング主題歌を、いぎなり東北産が務めさせていただくことになりました！

“放課後のおねがい”は、「おねがい」をテーマに、困っている誰かの想いに耳を傾け、その願いを叶えようと一歩踏み出す。そんな優しさと前向きな気持ちが、キュートでポジティブなサウンドに込められた一曲となっています！

いぎなり東北産としては初めてのアニメ主題歌で、このような素敵な作品に関わらせていただけること、とても光栄に思います。

「おねがいアイプリ」と共に、この楽曲も愛していただけたら嬉しいです！

●リリース情報

3月18日発売

メジャー 2ndシングル

「デコ！」

先行配信はこちら

https://madeintohoku.lnk.to/Deco_PreST

【初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



価格：￥8,600（税込）

品番：AVCD-61670/B

［Blu-ray］

『TOHOKU9』2025年7月9日＠東京・日本武道館

☆初回封入特典 トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚）

【初回生産限定盤（CD＋DVD）】



価格：￥8,600（税込）

品番：AVCD-61669/B

＜収録内容＞

［CD］

M1：デコ！

M2：あと3センチ

M3：放課後のおねがい！

M4：SNSは6時間

［DVD］

『TOHOKU9』2025年7月9日＠東京・日本武道館

☆初回封入特典 トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚）

【通常盤TYPE-A(CD ONLY)】



価格：￥1,200（税込）

品番：AVCD-61671

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：あと3センチ

M3：デコ！（Inst.）

M4：あと3センチ（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）

【通常盤TYPE-B(CD ONLY)】



価格：￥1,200（税込）

品番：AVCD-61672

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：放課後のおねがい！

M3：デコ！（Inst.）

M4：放課後のおねがい！（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）

【通常盤TYPE-C(CD ONLY)】



価格：￥1,200（税込）

品番：AVCD-61673

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：SNSは6時間

M3：デコ！（Inst.）

M4：SNSは6時間（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）

2nd シングルの予約はこちら

https://madeintohoku.lnk.to/2ndSG

●イベント情報

2ndシングル「デコ！」リリース記念イベント

2026年2月28日（土）

【千葉】イクスピアリ2F セレブレーション・プラザ

3月1日（日）

【埼玉】エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE

3月7日（土）

【大阪】くずはモール 南館 ヒカリノモール1F SANZEN-HIROBA

3月8日（日）

【神奈川】海老名西口中心広場

3月18日（水）

会場：神奈川県某所

●ライブ情報

いぎなり東北産 『9人と もぎたてHALL PARTY』

会場：Kanadevia Hall

2026年5月22日(金)

open 17:30 / start 18:30

2026年5月23日(土)

open 12:00 / start 13:00

open 16:30 / start 17:30

詳細はコチラ

https://madeintohoku.com/contents/pages/kanadeviahall

2026年12月19日(土),20日(日)

会場：ゼビオアリーナ仙台

●作品情報

『おねがいアイプリ』



2026年4月5日（日）朝9時30分 テレ東系列６局ネットにて放送スタート

原作：タカラトミーアーツ・シンソフィア

監督：藤咲淳一・松永昌弘

チーフディレクター：Nam Sung Min、Jeon Byung Cheol、Oh Sun Kyung、Choi Kyung Won、Kim Seong Hyeon、Chun Doo Hwan、Kwak Soo Hyun、So Ho Sung

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）

キャラクターデザイン：仁井学

CGディレクター：柳川智

音楽：森いづみ（bransic)

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：OLM・DONGWOO A & E

キャスト：好実いのり：小川華果／夢宮あおい：叶矢りか ほか

＜いぎなり東北産 プロフィール＞

スターダストプロモーション所属、かわいいを踏み台にしてバズりたいグループ♡ 「いぎなり東北産」。

メンバーは橘花怜、律月ひかる、北美梨寧、安杜羽加、吉瀬真珠、桜ひなの、藤谷美海、伊達花彩、葉月結菜のメンバー構成。

2023年『わざとあざとエキスパート』がTikTok楽曲ランキングにて月間1位を獲得し、2024年はバズりかわいい第二弾として『沼れ！マイラバー』をリリース。

2025年7月9日(水)に地方レッスン生グループながら初快挙となる単独日本武道館公演を達成し、同年8月9日にavex traxよりメジャーデビュー。メジャー1st Single「らゔ♡戦セーション」ではBillboard HOT 100で初登場11位を獲得！2026年3月18日にはメジャー 2ndシングル「デコ！」のリリースが決定!

©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

