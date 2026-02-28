Ｆ１は２０２５年シーズンに３８億７０００万ドル（約６０３７億２０００万円）の収益で過去最高を記録した。

専門メディア「ＮＥＷＳ ＧＰ」は「２０２５年に３９億ドルの収益を生み出し、前年比１４％増となった。営業利益は６億３２００万ドル（約９８５億９０００万円）に増加し、１１億８０００万ドル（約１８４０億８０００万円）が１０チームに分配される」とし「すべての中核事業分野における継続的な商業的拡大を反映している」と伝えた。

Ｆ１の主な収入源はメディア権利（放映権など）、レースプロモーション、スポンサーシップが基盤になっている。この３つで全体収入の約８０％を占め、残り約２０％はホスピタリティー、輸送、ライセンスなどによる収入になるという。

同メディアは「主要セグメントはすべて成長した。スポンサーシップ収入は新たなグローバルパートナー、既存スポンサーとの契約上の増額、そしてデジタル広告売り上げの拡大により増加した。メディア権収入は契約料の値上げ、Ｆ１ＴＶ視聴率の継続的な増加、そしてＦ１映画プロジェクトに関連する一時収入の計上により恩恵を受けた。レースプロモーションは、主に長期契約に基づくプロモーター料が増加した」と解説した。

Ｆ１のステファノ・ドメニカリ最高経営責任者（ＣＥＯ）は「Ｆ１は記録破りのシーズンを終えてスポーツにとって特別な７５周年という節目を迎えました。Ｆ１の新たな章はサーキットに興奮をもたらすでしょう」とし、Ｆ１の事業面を担うリバティメディア社のデレク・チャン社長は「株主価値を高めるために資本を活用することに引き続き注力していく」とコメントした。