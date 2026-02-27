ロシア「ペアの女王」が“絶賛”　アリサ・リウの演技に「これほどのものはいつ以来か思い出せない」【冬季五輪】

ロシア「ペアの女王」がアリサ・リウを絶賛した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルに輝いたアリサ・リウに対し、五輪3連覇と世界選手権10連覇を誇り「ペアの女王」といわれたロシアのイリーナ・ロドニナ氏が賛辞を贈った。

ロシアメディア『MatchTV』によれば、ロドニナ氏に「今回のオリンピックで、あなたにとっての最大の発見は何でしたか？」と質問すると、こう答えたという。

「開会式と閉会式が気に入りました。今回初めて、選手自身にとって非常に配慮された、便利な形で行われました。すべてが緻密に計画されており、非常に合理的でした」