ロシア「ペアの女王」が“絶賛” アリサ・リウの演技に「これほどのものはいつ以来か思い出せない」【冬季五輪】
ロシア「ペアの女王」がアリサ・リウを絶賛した(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルに輝いたアリサ・リウに対し、五輪3連覇と世界選手権10連覇を誇り「ペアの女王」といわれたロシアのイリーナ・ロドニナ氏が賛辞を贈った。
ロシアメディア『MatchTV』によれば、ロドニナ氏に「今回のオリンピックで、あなたにとっての最大の発見は何でしたか？」と質問すると、こう答えたという。
「開会式と閉会式が気に入りました。今回初めて、選手自身にとって非常に配慮された、便利な形で行われました。すべてが緻密に計画されており、非常に合理的でした」
さらに、「競技に関していえば、フィギュアスケートだけを観ました。特に印象に残っているのはアリサ・リウです。あんなに颯爽とあふれんばかりの情熱を持ってオリンピックで滑る姿は…これほどのものはいつ以来か思い出せないほど素晴らしいものでした」と絶賛。感銘を受けたようだ。
フィギュア大国であるロシアのレジェンドが、アリサ・リウの演技を素直に称賛していた。
