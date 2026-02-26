『ラブパワーキングダム２』濃厚キスに菊池風磨が思わず…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月25日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）の第３話をABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務める。
第３話では、気になる３人に票を入れる「２ndモテVOTE」に先駆け、３票のうち１票のみを投票する「Pre ２ndモテVOTE」が朝一番に行われ、その後の行動次第で運命が決まる緊迫した１日が描かれた。
この日は、「１stモテVOTE」で１位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキのキングチームと暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえのクイーンチームに別れてグループデートへ。その後、寮に戻った一同は、それぞれ生き残りをかけたアプローチを仕掛ける。
第２話で急速に距離を縮めたモデル・たいせいと女優・はづきが早速２人きりに。たいせいが「Pre ２ndモテVOTE」で０票だったことを受け、はづきは「（２ndモテVOTEでは）たいせい君には票を入れるつもり」と宣言。しかし、「嘘つかれてるのかなと正直思った」と話すたいせいは「安心できひんな」「証明して」と要求。すると、はづきは「目つぶって」と投げかけ、たいせいと濃厚なキスを交わす。スタジオMC陣が「ついに来た！」「しちゃったの!?」と動揺する中、なかなか終わらないキスシーンに菊池が思わず「もう止めよう……まだ３話！」とツッコミを入れる場面も。序盤からフルスロットルで繰り広げられる大胆なアピール合戦に、MC陣もタジタジ。
一方、俳優・ゆうとはショーダンサー・るみを男子部屋の自分のベッドへと誘う。実は「Pre ２ndモテVOTE」でお互いに投票していた２人。「ゆうと君だけは本当に疑ってない」と語るるみに「ずっと信じてて」と返したゆうとは、ベッドの上でリラックスした体勢のまま急接近し、自然な流れでキス。生々しいほどのカップル感を見せつける２人に、せいやは「もう、ゆうとの家やん」とツッコミ、菊池も「はじめて家来た日みたい」とコメント。
そして、番組後半ではついに男性１名・女性２名が脱落する運命の「２ndモテVOTE」の結果が発表。まずは男性メンバーの脱落者が判明し、スタジオMC陣に驚愕が広がる中、女性メンバーの結果発表では、さらに衝撃の結末が。男性メンバーを翻弄してきた美女たちの早すぎる退場にスタジオは騒然。想定外の結末に菊池も「分かんねぇ」と困惑し、恋愛リアリティーショーの残酷な現実に言葉を失った。
波乱の脱落劇を経て、残されたメンバーたちの恋はどう動くのか。第３話の模様は、無料で見逃し視聴が可能。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わに。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けする。
（C）AbemaTV, Inc.
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務める。
この日は、「１stモテVOTE」で１位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキのキングチームと暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえのクイーンチームに別れてグループデートへ。その後、寮に戻った一同は、それぞれ生き残りをかけたアプローチを仕掛ける。
第２話で急速に距離を縮めたモデル・たいせいと女優・はづきが早速２人きりに。たいせいが「Pre ２ndモテVOTE」で０票だったことを受け、はづきは「（２ndモテVOTEでは）たいせい君には票を入れるつもり」と宣言。しかし、「嘘つかれてるのかなと正直思った」と話すたいせいは「安心できひんな」「証明して」と要求。すると、はづきは「目つぶって」と投げかけ、たいせいと濃厚なキスを交わす。スタジオMC陣が「ついに来た！」「しちゃったの!?」と動揺する中、なかなか終わらないキスシーンに菊池が思わず「もう止めよう……まだ３話！」とツッコミを入れる場面も。序盤からフルスロットルで繰り広げられる大胆なアピール合戦に、MC陣もタジタジ。
一方、俳優・ゆうとはショーダンサー・るみを男子部屋の自分のベッドへと誘う。実は「Pre ２ndモテVOTE」でお互いに投票していた２人。「ゆうと君だけは本当に疑ってない」と語るるみに「ずっと信じてて」と返したゆうとは、ベッドの上でリラックスした体勢のまま急接近し、自然な流れでキス。生々しいほどのカップル感を見せつける２人に、せいやは「もう、ゆうとの家やん」とツッコミ、菊池も「はじめて家来た日みたい」とコメント。
そして、番組後半ではついに男性１名・女性２名が脱落する運命の「２ndモテVOTE」の結果が発表。まずは男性メンバーの脱落者が判明し、スタジオMC陣に驚愕が広がる中、女性メンバーの結果発表では、さらに衝撃の結末が。男性メンバーを翻弄してきた美女たちの早すぎる退場にスタジオは騒然。想定外の結末に菊池も「分かんねぇ」と困惑し、恋愛リアリティーショーの残酷な現実に言葉を失った。
波乱の脱落劇を経て、残されたメンバーたちの恋はどう動くのか。第３話の模様は、無料で見逃し視聴が可能。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わに。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けする。
（C）AbemaTV, Inc.