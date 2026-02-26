フィギュアスケーターの安藤美姫が２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、りくりゅうペアこと、木原龍一・三浦璃来ペアが、会見で２人の関係性を聞かれた事に対し、自身の考えを述べた。

この日は、五輪から帰国したりくりゅうペアの会見の様子を放送した。その中で、２人の関係の正解を教えて欲しい…という質問に、「戦友じゃないですけど」「家族みたいになっている」などと話したあと「あとはご想像にお任せします」と木原が話し、会見場を和ませていた。

これに安藤は「個人的には、彼ら彼女らの問題で、外部が気にする問題ではないと思いますし、本当に彼らの人生をこのまま応援してくれる方向で。そっちばかりフォーカスして欲しくないし、本当に一言では表せない、パートナーっていう言葉が一番しっくりくるかな、と思います」との考えを述べた。

ペア解説で注目を集めた高橋成美が「もし恋愛とかだったら、嫌な気持ちになるんですか？」と率直質問。恵俊彰は「ならないんじゃない？」と言うも、安藤は「今は絶対ならないけど、昔の考えだと、アスリートは恋愛するな、みたいな風潮がやっぱりあったから。私はすごく経験しているので、自分で言うのもなんですけど」と自身の体験を重ね合わせた。

そして「時代の流れもそういう、プライベートも応援してアスリートとしても…っていう動きにはなっているけど、そういう考えの方、一部におられると思うので」と、安藤の時代のような考えを持っている人もまだいると指摘。

そのため「メディアさんに、そこは私の時と違って、しっかり守りながらアスリートとしてのりくりゅうを支えてほしいなって思うので。新聞でキャッチーに載っているのが、私はなんか、うん？って思っちゃいました」とも語っていた。