お笑いタレントの山田花子（50）が24日、ブログを更新。「野菜がグチャグチャ。色味も気にしてない」と、安かったという食材を使った手料理の写真を公開し、話題になっている。

【映像】山田花子が夫に毎朝作る手料理や安かった食材を使った晩ごはん

2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚。13歳と9歳、2人の男の子を育てており、ブログでは次男の大好物「ヤンニョムチキン」や、夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダなど、手料理をたびたび披露してきた。

安かった食材を使った晩ごはん披露

24日には「暖かくなってきたけど」というタイトルでブログを更新。「きょうの晩ご飯は『お鍋うどん』。スーパーで安かった豆苗、チンゲンサイ、ロナウドちゃん大好き水菜、うどん、豚肉が入ってるよ。野菜がグチャグチャ。色味も気にしてない。でも味はピカイチ。“美味しい！”って食べてくれた。お兄ちゃんは相変わらずお鍋＆ご飯。あしたの私の朝ご飯は残ったおだしでおじやを作ります！！お鍋を2度楽しむ花子よ」と、手料理や息子たちの写真も公開した。

この投稿には「息子くんたちによろこばれてなによりですね」「花子ねえさんマジでいいお嫁さんだ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）