「今日好き」田中陽菜（ひなた）、透けタイツ×ミニスカで美脚スラリ「クールビューティー」「海外ガールっぽくて可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた田中陽菜が2月23日、自身のInstagramを更新。海外ブランドをミックスしたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」美女JK「スタイル抜群」美脚透ける黒タイツコーデ
田中は「最近はZARAにハマってます」「＃海外コーデ」とつづり、日本、韓国、スペインのブランドをミックスしたコーディネートを披露した。ロシア帽にサングラス、オーバーサイズの黒いジャケットに特徴的なデザインの白いトップス、デニムのミニスカート、ロングブーツを合わせ、ミニスカートとロングブーツの間からは透け感のあるタイツを履いた美しい脚がのぞいている。
この投稿には「クールビューティー」「コーデお手本にしたい」「海外ガールっぽくて可愛い」「めっちゃ可愛い」「お洒落すぎる」「スタイル抜群」といった反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立した。（modelpress編集部）
◆田中陽菜、透け感タイツとミニスカで美脚スラリ
◆田中陽菜の投稿に反響
