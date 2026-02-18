¡Ö»°¿©Ãë¿²ÉÕ¤¡×¤ÈÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤¿Àì¶È¼çÉØºÊ¤¬µÞÀÂ¡£»Ä¤µ¤ì¤¿74ºÐÉ×¡Ö¤ªÃã¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÉô²°¤Ï¥´¥ß¤À¤é¤±¡×¡ÄÃùÃß6,000Ëü±ß¡¢¡È²Ô¤²¤ëÃË¡É¤ÎÀ®¤ì¤Î²Ì¤Æ¡ÚCFP¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö¤â¤·ÌÀÆü¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¡É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¨¡¨¡¡ÖÃË¤Ï³°¤Ç²Ô¤®¡¢½÷¤Ï²È¤ò¼é¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦74ºÐ¡Ë¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿ºÊ¤Î»à¸å¡¢°ìµ¤¤ËÊø¤ìµî¤ê¤Þ¤¹¡£CFP¤Î°ËÆ£´²»Ò»á¤¬°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÏ·¸å¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÊ¤ÎÌò³ä¡¢¤ÈÇ¤¤»¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ÎºÊ¤¬µÞÀÂ
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦74ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¡È¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥×¡É¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£¡ÖÃË¤Ï³°¤Ç²Ô¤®¡¢½÷¤Ï²È¤ò¼é¤ë¡× ¡£¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ëµ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ëºÊ¡¦ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¡¢65ºÐ¤Ç´°Á´¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎÃùÃß³Û¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤â´Þ¤á¤Æ6,000Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆ°¤«¤·¡¢ÄêÇ¯¸å¤â¤½¤Î¼«Éé¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¡£¡ÖÀ¸³è¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤«¤¬ÊÒ¼ê´Ö¤Ç¤³¤Ê¤»¤ëºî¶È¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ï³Ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¡¢ºÊ¤Ë¡Ø»°¿©Ãë¿²ÉÕ¤¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤»¤º¤È¤â¡¢²¶¤Î²Ô¤®¤Ç½½Ê¬¤À¤í¤¦¡×¤È¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢ËèÆü²È¤ò¼é¤ëºÊ¤ò¤É¤³¤«¤Ç¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²È»ö¡¢²È·×´ÉÍý¡¢¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÎÃæ¿È¤ò°ìÀÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ70Âå¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿²º¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¸¥¿ÈÅª¤ËÏ¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼º¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â
ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¤Î¾ì½ê¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿Ä¤ÌäµÒ¤Ë¤ªÃã¤ò½Ð¤½¤¦¤Ë¤â¡¢¤É¤³¤ËÃãÍÕ¤äÅò吞¤¬¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£µÞ¿Ü¤Î°·¤¤¤Ë¤â¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²È»ö¤ò°ìÀÚ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀöÂõµ¡¤Î¥Ü¥¿¥óÁàºî¡¢ÀöºÞ¤ÎÎÌ¡¢Æþ¤ì¤ë¾ì½ê¤¹¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀâÌÀ½ñ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£
¥´¥ß½Ð¤·¤ÎÆü¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÃæ¤Ë¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½ü¤Ï¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÉô²°¤Ï¹Ó¤ìÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ìò½ê¤ä¶ä¹Ô¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯¶â¡¢ÊÝ¸±¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¡¢ÀÇ¶â¡Ä¡Ä²¿¤ò¤É¤³¤ËÏ¢Íí¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â³Û¤³¤½ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌÄ¢¤ä°õ´Õ¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÊ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÂ¶â¸ýºÂ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤â¡¢ÅöÁ³ÃÎ¤ë¤ï¤±¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¤«¤Ë·ÐºÑÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ê´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤¬´°Á´¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤ËÌ¼¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀä¶ç
ÎÁÍý¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤â¿¼¹ï¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¿ôÆü¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï³°¿©¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¼ä¤·¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¼¡Âè¤ËÂ¤¬±ó¤Î¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿ÊÛÅö¤ò¤Ä¤Ä¤¯ËèÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¿©»ö¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¡¢¼çÉØ¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿ºÊ¤Î¸¥Î©¤¬¡¢¤¤¤«¤ËìÔÂô¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤ÇÂæ½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Î¿©ºà¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿æÈÓ´ï¤Î»È¤¤Êý¤¹¤é¤ï¤«¤é¤º¡¢·ë¶ÉÊÛÅö¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÄ¹½÷¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÈÓ¤Ç¤âºî¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡£ÀöÂõµ¡¤ÎÄ´»Ò¤â°¤¤¤ó¤À¡×
¤·¤«¤·¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ò²ÈÀ¯ÉØ¤ß¤¿¤¤¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡£º£ÅÙ¤Ï»ä¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×
¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢Ì¼¤ÏÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±Æ¯¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø½÷¤Ï²È¤Ë¤¤¤í¡Ù¤Ã¤ÆÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡×
¼õÏÃ´ï¤òÃÖ¤¤¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹¬Ê¡¤Ê²ÈÄí¡×¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÇ¦ÂÑ¤È¸¥¿È¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎQOL°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³èÎÏ¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢Ï·¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¤À¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£·Ú»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·¸å¤Ë¤Ï¸Ä¡¹¿Í¤Î¡ÖÀ¸³èÎÏ¡×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÁÍý¡¢ÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¡¢Çã¤¤Êª¡¢Ìò½ê¼êÂ³¤¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡£¤³¤ì¤é¤ò¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ»º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹À¸³èÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ÏÃø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë»à¤Ì¤â¤Î¤À¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·¸å¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â½àÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ëÎÏ¡×¤âÊ»¤»¤ÆÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ñ»º¤ÈÀ¸³è¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀ¸³èÎÏ¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³èÎÏ¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤â¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤â¡¢º£¤«¤é¼è¤êÁÈ¤á¤ë3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ ²È»ö¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë
ÎÁÍý¡¢ÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¤òÉôÊ¬Åª¤Ë¤Ç¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ß¤ë¡£½µ1²ó¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÎÁÍý¤Ï¡¢¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¼«¿æ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç·ò¹¯ÌÌ¤ÈÀ¸³èËþÂÅÙ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ²È·×¤Î¸«¤¨¤ë²½
¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢ÊÝ¸±¡¢¸ÇÄêÈñ¤Ê¤É¤Î°ìÍ÷¤ò1Ëç¤Î»æ¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡£É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤¬¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô¸ýºÂ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ç´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊÝ´É¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
£1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤â¤·1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³èÈñ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È÷¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ß½Ð¤·¤ÎÍËÆü¡¢²ÈÅÅ¤Î»È¤¤Êý¡¢¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤Ê¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
À¸³è¤ò²ó¤»¤ëÎÏ¤â¡¢Âç»ö¤Ê¡ÈÏ·¸å»ñ»º¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä
¸½ºß¤Î°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂðÇÛÊÛÅö¤ÈÁíºÚ¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤È¤«°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç²È»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤ÆºÊ¤¬¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢ËèÆüÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤¢¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ°¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òÉú¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤ÏÊë¤é¤·¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃùÃß³Û¤äÇ¯¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³è¤ò²ó¤»¤ëÎÏ¤â¡¢Âç»ö¤Ê¡ÈÏ·¸å»ñ»º¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
º£¡¢²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ëÊý¤â¡¢¡Ö¤â¤·1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÈ÷¤¨»Ï¤á¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤Ï·¸å¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ËÆ£ ´²»Ò
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFP®¡Ë