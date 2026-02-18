UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ ドルトムントとアタランタの第1戦が、2月18日05:15にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、マリオ・パシャリッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ドルトムントのユリアン・リエルソン（DF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がヘディングシュートを決めてドルトムントが先制。

さらに42分ドルトムントが追加点。セール・ギラシ（FW）のアシストからマクシミリアン・バイアー（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ドルトムントが2-0で勝利した。

なお、ドルトムントは18分にReggiani Luca（DF）、48分にバルデマール・アントン（DF）に、またアタランタは40分にオディロン・コスヌ（DF）、40分にベラト・ジムシティ（DF）、45+1分にジャンルカ・スカマッカ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-18 07:20:27 更新