³¤Ï·¤È¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢çõ¤ÈÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ºÌ¤ë½Õ¤Î¤´Ë«Èþ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ª±º°Â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤¡Ö¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö±º°Â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤¡×Æâ1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡×¤Ë¤Æ¡Ö³¤Ï·¤È¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢çõ¤ÈÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ºÌ¤ë½Õ¤Î¤´Ë«Èþ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£
½ÕµÙ¤ß¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â°ì½ï¤Ë½Õ¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
±º°Â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤¡Ö¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡×³¤Ï·¤È¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢çõ¤ÈÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ºÌ¤ë½Õ¤Î¤´Ë«Èþ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í 6,500±ß(ÀÇ¹þ)¡Á¡¿7¡Á12ºÐ 3,300±ß(ÀÇ¹þ)¡Á¡¿4¡Á6ºÐ 2,300±ß(ÀÇ¹þ)¡Á¡¿3ºÐ°Ê²¼ ÌµÎÁ
¢¨¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼ÉÕ
¢¨Ê¿Æü/ÅÚÆü½Ë¡¢¥é¥ó¥Á/¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§±º°Â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤1F ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡×
±º°Â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤¤Î1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö³¤Ï·¤È¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢çõ¤ÈÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ºÌ¤ë½Õ¤Î¤´Ë«Èþ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×
¥«¥·¥å¥«¥·¥åÅÁÅý¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ë¡¢ËèÇ¯¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡Ö½Õ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¥½¡¼¥¹¡×¤¬2026Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´Å¤ß¤È¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤Î¥³¥¯¤ä¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÅâ¿É»Ò¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê»É·ã¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë½Õ¤ÎÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÆÃÊÌ´¶¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¤â¹â¤¤É¾È½¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤³¤Î»þ´ü¤ÎÄêÈÖ¡£
»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê°ì»®¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤Û¤«¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¡È³¤Ï·¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡É
¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ë³¤Ï·ÎÁÍý¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¸¥å¥Ã¤È¤¤¤¦¾Æ¤²»¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¿©ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ö³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥½¥Æ¡¼¤È¥Ý¥Æ¥È¥¬¥ì¥Ã¥È ¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡×
¥Ð¥¸¥ë¤ä¥¿¥¤¥à¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿³¤Ï·¤ò¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥½¥Æ¡¼¤·¤¿¡Ö³¤Ï·¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥½¥Æ¡¼¤È¥Ý¥Æ¥È¥¬¥ì¥Ã¥È ¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡×¤¬¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¤Ò¤È¸ýËËÄ¥¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤È¡¢³¤Ï·ËÜÍè¤Î´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡£
ÍÛ½Õ¤ò»×¤ï¤»¤ëÃ¸¤¤²«ÎÐ¿§¤¬¡¢ÀÖ¤¤³¤Ï·¤ÎºÌ¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤âµ¨Àá¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ì»®¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¸ÂÄê¡Ö³¤Ï·¥Ô¥«¥¿ ºù¥¨¥Ó¤È½ÕµÆ¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È ¹áÁð¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡×
¥Ç¥£¥Ê¡¼¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö³¤Ï·¥Ô¥«¥¿ ºù¥¨¥Ó¤È½ÕµÆ¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È ¹áÁð¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¥Ô¥«¥¿»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿³¤Ï·¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤È¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤ÎÍñ°á¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¡£ºù³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥ê¥¾¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢½ÕµÆ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤òÅº¤¨¡¢µ¨Àá´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Î¹áÁð¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤ï¤µ¤Ó¤È¥Ç¥£¥ë¡¢Èé¤´¤È»È¤Ã¤¿¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
ÎäÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Á¡¼¥º¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¥È¥Þ¥È¤ÈÍñ¤Î¥½¡¼¥¹
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ï¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥ó¢ö¤È¥Ù¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Á¡¼¥º¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¥È¥Þ¥È¤ÈÍñ¤Î¥½¡¼¥¹¡×
¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¡¢¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Î»ÀÌ£¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¡¢¥«¥·¥å¥«¥·¥å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¿Íµ¤¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý¤ÇÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥¿¥ê¥¢¡¼¥¿É÷¡×
²¹¤«¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ëÆù¤Î»Ý¤ß¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ÈÆ±¤¸¤ªÆù¤Ç¤â¡¢²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë--¡£
¤½¤ó¤Ê¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Î³Ú¤·¤µ¤â¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
çõ¤äÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½Õ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È
¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢çõ¤äÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½Õ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Ç¡¢¿©¸å¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡Ä¡×¤È¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡Áçõ¤ÈÏÂ»°Ëß¥¯¥ê¡¼¥à¡Á
¥«¥·¥å¥«¥·¥å´ÇÈÄ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡É´¶Æ°µé¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¡£¡É¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡Áçõ¤ÈÏÂ»°Ëß¥¯¥ê¡¼¥à¡Á¡×
ÏÂ»°Ëß¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸åÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ»°ËßÆþ¤ê¥·¥í¥Ã¥×¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿À¸ÃÏ¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤È¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë½Õ¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
Í®»Ò¤Èçõ¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡ÖÍ®»Ò¤Èçõ¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Í®»Ò¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¤ª¸ý¤ÎÃæ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ê¤«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö¤â¤¦°ì²ó¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤â¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤è¤³¥×¥ê¥ó
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç»×¤ï¤ºÌÜ¤¬¹ç¤¦¡Ö¤Ò¤è¤³¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢´Å¤µ¤â¹µ¤¨¤á¡£
¡Ö¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡×¤ÈÁª¤Ö»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¯¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÁ´¼ïÎàÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤ä¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¡¢¡È¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¡£
±º°Â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤Æâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î2Æü¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö³¤Ï·¤È¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢çõ¤ÈÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ºÌ¤ë½Õ¤Î¤´Ë«Èþ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
