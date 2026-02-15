ミラノ・コルティナ五輪のスケート・ショートトラックが行われ、倉敷市出身の中島未莉選手が、女子1000メートルと、女子3000メートルリレーに出場しました。

女子1000メートルの予選は上位2人が準々決勝進出。3位でもタイム次第で勝ち上がりの可能性があります。

（号砲）

2番目でスタートした中島未莉選手。序盤、後方につけてレースの展開をうかがいます。そして中盤、インコースから一気に3人を抜きトップに立ちます。ところが残り2周となったところで2人にかわされ3位でフィニッシュ。タイムでも及ばず、準々決勝進出はなりませんでした。

中島選手はそのあと1時間足らずで女子3000メートルリレーの準決勝にも出場。上位2チームが決勝に進めるレース。日本は4番手から前を追います。しかし、最後まで順位を上げられず4位でフィニッシュ。日本チームは19日未明に行われる順位決定戦に回ります。

（中島未莉選手）

「いったん気持ち切り替えて、タッチだとか一回、準決勝を振り返ってから、B決勝も積極的なレースができればいいかなと」

中島選手は、21日未明に行われる1500メートルにも出場します。