日本の連覇への期待が高まっているWBCで、立ちはだかるライバル国の実力やいかに。侍ジャパンが難敵とぶつかるのは、東京での1次ラウンドを通過した後、3月中旬から米マイアミに戦いの場を移しての準々決勝以降と考えられる。想定される対戦チームは手強い相手となる。

【写真】米国代表の2枚看板ピッチャーのひとり パイレーツのP・スキーンズ。ドミニカ代表のF・タティスJr.なども

メジャーリーグ研究家の福島良一氏が言う。

「前回大会の優勝のインパクトが強いから、日本では決勝での米国戦ばかり考えがちですが、準々決勝ではドミニカ共和国、ベネズエラのいずれかと戦うことになり、相当に手強い相手です。舞台となるマイアミは熱狂的なラテン系のファンが多く、完全なアウェーになる」

ベネズエラは山本由伸の苦手打者が

ベネズエラには、打者・大谷の天敵が複数揃う。『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑』編著者の友成那智氏が言う。

「昨季のポストシーズンで、ドジャースがフィリーズと対戦した際、大谷が全く打てなかったのが、ベネズエラ代表の左腕R・スアレス（今オフにRソックスに移籍）。地区シリーズ第3戦に途中登板して5イニングを1失点に抑え、山本由伸（ドジャース）に投げ勝った。大谷との対戦では三振を含む3打数ノーヒットに抑えました。

また、同じフィリーズのJ・ルサルドもベネズエラ代表。昨季のレギュラーシーズンで大谷に攻略の糸口を与えず、地区シリーズ第2戦でも完全に抑え込まれた。大谷が不振だった地区シリーズのフィリーズ戦4試合がベネズエラ戦で再現される可能性はある」

鬼門となり得る準々決勝は先発・山本が考えられるが、ベネズエラには苦手打者がいる。

「ロッキーズの遊撃手で打撃もスピードとパワーがあるE・トーバー。2024年も2025年も山本は本塁打を打たれています。ベネズエラでは他にもG・トーレス（タイガース）やG・モレノ（ダイヤモンドバックス）と、昨季山本から本塁打を打った打者が揃っている」（同前）

ドミニカには"大谷キラー"左腕、米国には50本塁打トリオ

もう一方の強国・ドミニカには"大谷キラー"の左腕、C・サンチェス（フィリーズ）がいる。

「ドミニカは今大会で米国を凌ぐドリームチーム。昨季、大谷を苦しめたC・サンチェスを筆頭に、リーグ最多の17勝を挙げたF・ペラルタ（メッツ）など先発陣が充実し、剛腕のリリーフ陣も揃う。

打撃陣も、大谷を超える15年総額7億6500万ドルで契約したJ・ソト（メッツ）、昨季のWSでドジャースと熱戦を繰り広げたブルージェイズの主砲V・ゲレーロJr.、パドレスのF・タティスJr.など若いスターも揃い、パワーとスピードが溢れるチームです」（前出・福島氏）

そして決勝で待ち構えるのが米国だ。

「米国代表の投手陣は昨季のサイ・ヤング賞を受賞したT・スクーバル（タイガース）とP・スキーンズ（パイレーツ）が投手の2枚看板。大谷はスキーンズに対して通算11打数2安打、スクーバルとは通算9打数1安打と抑えられている。

打撃陣は代表キャプテンに任命されたA・ジャッジ（ヤンキース）を筆頭に、60本塁打・125打点で昨季二冠のC・ローリー、大谷との競争を制して昨季ナ・リーグ本塁打王となったK・シュワーバー（フィリーズ）の50本塁打トリオが中心になります」（同前）

前出・友成氏は米国攻略の鍵をこう見る。

「地区シリーズでドジャースがフィリーズに辛くも勝てたのは、大谷が打てない分、M・ベッツをはじめ右打者が打ったから。日本も大谷が苦手とする左投手を、大谷の後ろを打つであろう鈴木誠也（カブス）、岡本和真（ブルージェイズ）、森下翔太（阪神）、牧秀悟（横浜DeNA）ら右打者が打ち崩せるかが鍵でしょう」

打者専念の大谷がチームを引っ張り、周りがどう盛り立てるか。いずれの試合も総力戦になる。

※週刊ポスト2026年2月20日号