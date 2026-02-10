TXT¥Ü¥à¥®¥å¤Î¡È¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬ÇúÈ¯¡ª¥Ïー¥È¥Ø¥¢¤Î¼«»£¤ê¤ä»Ò¸¤¥¢¥Ã¥×¤ÎÏ¢Åê¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¼
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤ÎBEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°¦¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①°¦¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥Ü¥à¥®¥å¡õ»Ò¸¤¤¿¤Á¡¡②③¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥Ü¥à¥®¥å¡ÊCORALHAZE¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë ¡ÚÆ°²è¡Û④⑤Ìþ¤µ¤ì¤ë¡ª¸¤¤Èµº¤ì¤ëTXT
¢£¥Ïー¥È¤ÎÈ±·¿¡õ¸¤¤ÎÈï¤êÊª¤Î¥Ü¥à¥®¥å¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Åê¹Æ¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤«¤é¥Ü¥à¥®¥å¤Î¥¥åー¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡£È±¤ÎÌÓ¤Ç¥Ïー¥È¤òºî¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Ø¥Ïー¥È¤òÅº¤¨¤¿¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤ÎÈï¤êÊª¤òÈï¤ê¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤à¥Ü¥à¥®¥å¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯5Ëç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»Ò¸¤¤Î¼Ì¿¿¡£3ËçÌÜ¤Ë¼Ì¤ë¡¢¼ó¤Ë¼ê¿¡¤¤¤ò´¬¤¤¤¿¼Æ¸¤¤È¡¢Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¥Ü¥à¥®¥å¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥Ü¥à¥®¥å¤¬¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCoralhaze¡Ê¥³ー¥é¥ë¥Ø¥¤¥º¡Ë¡×¤È¡¢Ìþ¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ªÃã¸¤¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊCM¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Åê¹Æ¤ÎBGM¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¡¦SOOBIN¡Ê¥¹¥Ó¥ó¡Ë¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖSunday Driver¡×¤òÀßÄê¡£¤½¤Î²Î»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¸¤¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë·¯¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ½é¤ËÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ç§¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Ê¤Î½õ¤«¤ë¡×¡Ö7Ëç¤È¤â²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤·¤«¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥ë¥Áー¥º¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¼Æ¸¤¤¿¤Á¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖBGM¤¬Sunday Driver¤Ê¤Î¤â¿À¡×¡Ö¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Î¹¹¿·´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£