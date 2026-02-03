「日経225先物」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6567枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6567枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6567( 6533)
ソシエテジェネラル証券 3361( 3361)
バークレイズ証券 1919( 1919)
サスケハナ・ホンコン 1224( 1224)
日産証券 875( 875)
SBI証券 1240( 850)
JPモルガン証券 890( 834)
松井証券 613( 613)
ビーオブエー証券 440( 408)
楽天証券 690( 396)
ゴールドマン証券 425( 369)
UBS証券 367( 365)
モルガンMUFG証券 292( 292)
野村証券 313( 285)
フィリップ証券 233( 233)
三菱UFJeスマート 279( 227)
シティグループ証券 508( 150)
みずほ証券 128( 128)
ドイツ証券 99( 97)
マネックス証券 84( 84)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 52( 52)
ABNクリアリン証券 32( 32)
楽天証券 23( 23)
ドイツ証券 20( 20)
SBI証券 14( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
バークレイズ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース