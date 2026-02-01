プレミアリーグ 25/26の第24節 マンチェスター・ユナイテッドとフラムの試合が、2月1日23:00にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）、ハリー・ウィルソン（FW）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからカゼミロ（MF）がヘディングシュートを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

ここで前半が終了。1-0とマンチェスター・ユナイテッドがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分マンチェスター・ユナイテッドが追加点。カゼミロ（MF）のアシストからマテウス・クニャ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

71分、フラムは同時に2人を交代。アントニー・ロビンソン（DF）、エミール・スミスロウ（MF）に代わりライアン・セセニョン（MF）、ケビン（FW）がピッチに入る。

74分、マンチェスター・ユナイテッドは同時に2人を交代。マテウス・クニャ（FW）、カゼミロ（MF）に代わりベンヤミン・シェシュコ（FW）、マヌエル・ウガルテ（MF）がピッチに入る。

79分、フラムが選手交代を行う。サムエル・チュクウェゼ（MF）からトム・ケアニー（MF）に交代した。

85分、フラムのラウル・ヒメネス（FW）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

86分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ディオゴ・ダロト（DF）からヌサイル・マズラウイ（DF）に交代した。

86分、フラムが選手交代を行う。ホルヘ・クエンカ（MF）からカルビン・バッシー（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分フラムが同点に追いつく。ライアン・セセニョン（MF）のアシストからケビン（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

しかし、90+4分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからベンヤミン・シェシュコ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後もマンチェスター・ユナイテッドの選手交代が行われたがそのまま試合終了。マンチェスター・ユナイテッドが3-2で勝利した。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは64分にカゼミロ（MF）、83分にハリー・マグワイア（DF）に、またフラムは42分にヨアキム・アンデルセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 01:10:13 更新