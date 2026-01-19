買って家事が楽になった！300円とは思えないくらい実用的！大満足の100均食器

ダイソーをパトロールしていると、食器売り場で気になる商品を発見しました。￥330（税込）商品とは思えないタフな作りで、毎日使いにピッタリなプレートなんです。子ども用のものとは違う、マットで上質な作りが魅力。軽くて扱いやすく、耐熱温度も高くて至れり尽くせりなので、ダイソーで見かけたら即買い推奨ですよ！

商品情報

商品名：仕切りプレート

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：22.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480868554

300円とは思えない！超実用的な食器をダイソーでGET

ダイソーをパトロールしていると、食器売り場で気になる商品を発見しました。3つに分かれている丸型のプレートで、その名も『仕切りプレート』。お値段は￥330（税込）でした。

サイズは約22.5cm。シンプルなデザインですが、どこか優しい印象を受ける食器です。

こういった仕切りの付いたプレートって、プラスチック製のチープなものが多い印象ですよね。しかし、こちらの商品はなんと合成漆器。子ども用の食器とはまた違う、マットで上質な作りなんです。

早速使っていきましょう♪

毎日使いにもってこい！ダイソーの『仕切りプレート』

ごはんやおかずなど、一食分をワンプレートに盛り付けてみました。仕切りが意外と深いので、違う料理を入れても隣同士の味が混ざりにくいのが嬉しいです。お皿の数も減るので食卓が広く使えるうえ、洗い物もラクチンになります。

また、こちらのプレートは電子レンジと食器洗い機の使用が可能。耐熱温度も140℃と高く、アツアツの料理を入れても器から熱が伝わりにくいのがGOOD。丈夫で軽いプレートなので、毎日使いにピッタリな食器です。

今回はダイソーの『仕切りプレート』をご紹介しました。

圧倒的に家事がラクになるダイソーの合成漆器プレート。温かみのあるデザインなのに、とってもタフで実用的な商品です。子ども用のプレートとは違う、マットな質感で大人が使いやすいのも高評価ポイント。扱いやすく、お値段以上のクオリティなので、買ってみて損はないアイテムですよ。気になった方はぜひ、ダイソーの食器売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。