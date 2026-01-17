4月に移設オープン

福岡空港国内線旅客ターミナルビル3階に2025年4月1日、フードホール「the foodtimes」がオープンします。これはこれまで同ターミナル2階にあったものを、滑走路が一望できる3階のエリアへと移転したものとのこと。移転はどういった理由で、どのような店舗が入るのでしょうか。

【画像】これが新「福岡空港のスゴいフードコート」全貌です

新たな「the foodtimes」には福岡空港初となる7店舗を含む福岡・九州発祥の人気店計8店舗がオープン。海鮮やうどん、焼きカレーなどのほか、クイック需要に対応するバーガーや軽食などが揃います。座席は約400席で、小上がり席で滑走路を見ながら食事ができるファミリーエリアや、充電設備のあるビジネスエリアなどを設け、航空旅客だけでなく空港見学や送迎などで空港へ来る人が様々なシーンで利用できるとしています。

なお同空港を運営する福岡国際空港によると、今回「the foodtimes」が移設されるのは、国内線ターミナルと一体になった商業・ホテル・バスターミナル機能を有する複合施設の整備にともなったものとしています。また、国内線2階にある現在の「the foodtimes」は2026年3月31日に営業を終了するとのことです。