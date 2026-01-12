SixTONES・松村北斗「顔がすっごくタイプ」な芸能人明かす

アイドルグループ・SixTONESの松村北斗（30歳）が、1月11日に放送されたバラエティ番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）に出演。「顔がすっごくタイプ」という芸能人について語った。



連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-」に出演している篠原涼子、藤木直人、柏木悠、竹財輝之助が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。ドラマにはSixTONES・ジェシーも出演しており、篠原はジェシーについて「テレビではいつも『わ〜！』ってやってるけれど、すごい静かに。物静かに」とギャップを語る。



また、藤木直人は連続ドラマ「恋なんて、本気でやってどうするの？」（関西テレビ・フジテレビ系／2022年）で松村北斗と共演しており、その時に「なんか『顔が好きです！』って言ってくれて。めっちゃいい子や！！って」と思ったと話す。松村も藤木に対して「顔がすっごくタイプ」と改めて語った。