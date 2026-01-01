年明け直後、受験生の家庭で必ず浮上するのが「元日（正月）は休ませるべきか」という問題だ。東大生作家の西岡壱誠さんは「難関大合格者100人に聞くと、元日に休んだ人もいれば、普段通り勉強していた人もいた。だが合否を分けたのは、その選択ではなく、“元日の会話”だった」という――。

■元日は「休んだ」36％、「休んでいない」64％

「元日は休んでいいのか？」

「元日も勉強させるべきか？ 休ませるべきか？」

「初詣に行ってもいいのか？」

毎年のように、受験生・その親御さんから聞かれる質問です。

多くの受験生と保護者が直面するお正月の悩みですが、直前期だからこそ少し休んでリフレッシュすべきという考え方も理解できますし、逆に「こんな時期に休んでいる場合じゃない」という主張にも頷けます。

僕個人としては、元日くらい休んだらいいんじゃないのかと思っていますが、聞く相手によって意見が分かれるテーマと思います。では、実際の受験生たちはどうなのでしょうか？

今回、記事をまとめるにあたって、2025年12月上旬から中旬にかけ、東大生を含めた早慶など難関大合格者（現役・既卒含む）にアンケート（n＝100人）を取りました。結果は次の通りでした。

36％が「休んだ（＝元日は意識的に休んでいた、など）」と回答した一方で、64％は「休んでいない（＝元日でも特に意識せず勉強していた、など）」と答えています。

ここで注目すべきはどちらが正解か、ではありません。合格者がそれぞれの選択で、明確な意図を持っていたということです。次からは、アンケートから見えてきた入試本番で合格する受験生の実態について見ていきたいと思います。

■正月は“あえて休んで”頭をリセット

まず、36％の「休んだ」層です。彼らが恐れているのは、勉強を根詰めすぎることで陥ってしまう「視野の狭まり」でした。

具体的には、次のような回答がありました。

・「親戚の集まりがあって、この日だけは勉強を休みました。ずっと直前期で詰めていたので、ここで一回切り替えたほうがいいと判断しました」

東大経済学部4年 ・「元日はほぼ一日中寝ていました。直前期で睡眠不足が続いていたので、ここで体調を戻せたのは本当に大きかったと思っています」

東大薬学部4年

ここで注目したいのが、彼らは「あえて休む」という判断をしている点です。

特に東大経済学部4年の学生は、「この日だけは休みました」と回答しているように、いつもダラダラとしているわけではありませんでした。親戚の集まりという用事を利用しながら、一度勉強と距離を置くことで、頭の中をリセットしていたのです。

また、薬学部4年の学生は、直前期の睡眠不足を強く自覚していました。試験前に体調を崩すリスクを理解していたからこそ、「この日だけは寝る」と決断したようです。

■入試本番で「いつもはしないミス」を防ぐため

入試直前期になると、受験生はどうしても一問一問に対して、過剰に集中しがちです。「早く正解しなければ」「この問題は落とせない」という思いが強くなり、結果として視野が狭くなります。

そして、視野が狭くなってしまうと、「いつもはしないミス」を本番に限ってやらかす事態が多発します。実際、僕の周囲にも、模試や他大の入試ではミスがなかったのに、東大の入試本番だけマークミスをしてしまった人がいました。

特に今年は大学入学共通テストが新課程に移行して2年目であり、全体的な難易度は上昇すると見られています。科目によってはさらなる思考力が求められるような大きな傾向の変化が予想されています。本番で見慣れない問題が出ることもあるでしょう。

しかし、想定外の事態に焦っているのは自分だけではありません。会場にいる全員が焦っています。受験は相対評価ですから、平均点が下がるなら、その分取らなければならない点数も同じ分だけ下がります。「みんな難しいと感じている」と冷静に捉えられるかどうかは、かなり重要になってきます。

広い視野を持てていれば、「ここは一度飛ばそう」「この問題は後回しにしよう」と焦らず、柔軟に、戦略的な判断もできるのです。

つまり、本番で実力を出せる人は、「あえて一息つき、焦っていることを客観視できる受験生」です。毎日根詰めて勉強し、最近余裕がなくなってきた・視野が狭い気がすると感じている受験生は、元日くらいは意識的に休む価値があります。

■習慣になっている受験生ほど「勉強してしまう」

一方で、64％が「元日でも勉強していた」と答えている点も見逃せません。この層の多くは、無理に追い込んでいたわけではありませんでした。

次のような回答がありました。

・「元日だからといって休むのは甘えだと思って、特に意識せず勉強していました」

東大教養学部2年 ・「実はこの日くらいは休もうと思っていたんですが、なんとなく手持ち無沙汰になって、午後には勉強していました」

東大法学部3年

ここで重要なのは、「休まなかった」ことそのものではありません。法学部3年の学生のように、「休むつもりだったけど、結局勉強してしまった」というタイプがいることです。

彼らにとっては勉強がすでに生活の一部、ルーティンになっている状態だと言えます。意識的に頑張ろうとしなくても、時間が空くと自然と参考書を開いてしまう。そういう状態に入っている受験生は、合格にかなり近づいています。

たとえば、初詣の待ち時間に単語帳を開いたり、家に帰ってから食事までの10分で復習をしたり。そうした行動が、特別な努力ではなく自然な動きになっています。毎日風呂に入る人が「今日はやめておこう」と思っても落ち着かないのと同じで、勉強が習慣化している人ほど、休もうとしても結局勉強してしまうのです。

■「元日くらい休んだら？」と聞くとわかる

こうした状態にある受験生は、「今はこの勉強をやる時期だ」ということを自分で理解しています。そのため、受験本番でも過度に緊張することなく、いつもの実力を発揮できる可能性が高いと言えます。

ちなみに、この時期の親御さんが試せて、受験生のお子さんの立ち位置がわかるリトマス試験紙のような方法があります。ぜひ一度、「元日くらいは休んだら？」と声をかけてみてください。

もし単語帳を開いていたり、机に向かっていたりするなら、それは本気で受験に向き合っている証拠です。無理に止める必要はなく、続けさせてあげて問題ないと思います。また、強い意志をもって勉強しないと決めている場合も心配ないでしょう。

一方で、明らかに学力が足りていない状態で、「ただ正月だから休む」とダラダラしている受験生は注意が必要です。それはただ単純に、日頃から勉強する習慣がないだけのことを、正月を理由にして正当化しようとしているだけです。必要な勉強量を把握・実行できていない可能性があり、いい状態であるとは言えません。

■「休む」にも「勉強する」にも明確な理由がある

せっかくのお正月ですから、初詣や親戚との集まりなど、ならではの行事も大切です。それによって気持ちが切り替わり、視野が広がることにつながるからです。

ただ、休むにせよ勉強するにせよ、そう決めるまでに主体性があったのかどうか。自分の立ち位置を理解している受験生は、休むにしても勉強するにしても、理由があるものです。あえて休む人もいれば、やりたいから自然と勉強している（＝勝手に手が動いてしまう）人もいる。それだけの違いなのです。

この記事を通じて、今の自分に焦りを感じた受験生は、ひとまず自分が置かれた立ち位置はどこなのか、自分には何が足りていないのかを考えてみてください。

もし、根を詰めすぎて疲れていると感じたのであれば、休むのは正しい行動です。一方で、少しでも勉強しておこうかと思ったのであれば、勉強机に向かうのも正しい行動です。たかが一日二日の出来事のように感じるかもしれませんが、本番では大きな差につながります。

受験生のいる家庭・親御さんも大丈夫だろうかと不安に思う日々が続いているかと思います。ただ、上記のように、受験生自身が自分を客観視して、納得感をもって行動できているのであれば、あとはとにかく信じてあげるだけです。一般入試の本番まで、もうひと踏ん張りです。ぜひ、参考にしてみてください。

