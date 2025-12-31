ºÇ¶á¥³¡¼¥Á¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡©


20Âå¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿Ç»É±¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤àµÁ¼Â²È¤ÈÈ¾Æ±µï¤Ë¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²È¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢µÁÉãÊì¡¦µÁ·»¡¦¼«¸ÊÃæ¤ÊµÁËå¡Ä¤ÈµÁ¼Â²È¤ÏÁ´°÷¥¯¥»¥â¥Î¤À¤é¤±¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Í£°ìÍê¤ê¤¿¤¤É×¤Þ¤Ç·ëº§¸å¤ËÂÖÅÙ¤òÉ¿ÊÑ¤µ¤»¡¢Ç»É±¤µ¤ó¤òÊÎ¤í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£

¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢Æü¡¹Èà½÷¤Î¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶¦´¶¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÃíÌÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯Âè2ÃÆ¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤2¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥¿¥«¥­ ¥ê¥ñÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÐ¾ì¿ÍÊª1


ÅÐ¾ì¿ÍÊª2


¼«Á³¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬5¿Í¤¤¤Þ¤¹


¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¦¤ï¤è¡ª


¤³¤ì¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä


¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©


¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡Á


ÀäÂÐ¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡ª


ÉÔÎÑ¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤á¤Æ¡¼¤Ã¡ª


Ãø¡á¥¿¥«¥­ ¥ê¥ñ¡¿¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤2¡Ù