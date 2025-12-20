¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤è¤ê¡ÖGLITTER&GLAMOURS¡×2026Ç¯¤Î¿·ºî¥×¥é¥¤¥º¤¬¸ø³«¡Ú#¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¡Û
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î20Æü¡¢21Æü9»þ～17»þ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¡§16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë ²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Ûー¥ë1～10 Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°±þÊç¡¦¾·ÂÔÀ©¡Ë
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢12·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖGLITTER&GLAMOURS¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¶â¿§¤Î°Ç ¥¹¥È¥êー¥Èver.¡×¡Ê2026Ç¯1·îÅ¸³«Í½Äê¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥á¥·¥¹¡×¡Ê12·î18ÆüÅ¸³«³«»Ï¡Ë¡¢¡Ö¹õºé²ê°¡¡×¡Ê2026Ç¯2·îÅ¸³«Í½Äê¡Ë¡¢¡Ö¸Å¼êÀîÍ£ ¥Ý¥ê¥¹ver.¡×¡Ê2026Ç¯3·îÅ¸³«Í½Äê¡Ë¡¢¡ÖÀ¾Ï¢»û½ÕºÚ¡×¡Ê11·îÅ¸³«³«»Ï¡Ë¡×¡¢¡Ö·ë¾ëÈþ´»¡×¡Ê9·îÅ¸³«³«»Ï¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âºÌ¿§¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖGLITTER&GLAMOURS¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÈ©¤ä°áÁõ¤ÎÂ¤·ÁÉ½¸½¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥Ýー¥¸¥ó¥°¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
(C)Ìð¿á·òÂÀÏ¯¡¦Ä¹Ã«¸«º»µ®¡¿½¸±Ñ¼Ò