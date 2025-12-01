こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

パワフルな吸引力で家の中や車内の掃除もラクラク。コードレス掃除機 ｢Dyson V8 Origin｣が34％オフで最安値に！

パワフルな吸引力と取り回しのよさで支持されてきたダイソンV8。その基本性能を継承しつつ、日常使いに最適化されたのが｢Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）｣です。1台で家中をカバーできる実力派アイテムが今なら34％オフ。最安値水準（※Keepa調べ）で販売中です。

本製品の魅力のひとつは、最大40分の連続運転（エコモード）による持続力。リビングから廊下、寝室まで一気に掃除でき、途中充電のストレスを減らせます。

ダイソン独自のサイクロンテクノロジーにより、微細なホコリまでしっかり捕集し、変わらない強力な吸引力をキープ。運転音も抑えられており、集合住宅や夜の使用でも気兼ねしにくい設計です。

また、0.3ミクロンの微粒子を99.97％捕集する高性能フィルターを搭載し、排気までクリーンなのもポイント。掃除機をかけながら、空気まできれいにしたい人にうれしい仕様です。

多才な1台3役と快適さも◎

スティック、ハンディ、ソファや布団用と使い分けできる1台3役なのも◎。床掃除から棚の上、車内までこれ1本で対応できます。

ヘッドは毛が絡みにくい設計で、髪の毛が多い家庭でもお手入れが簡単。まっすぐでスリムなクリアビンがスムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに衛生的にゴミ捨てができるのも嬉しいポイントです。

軽量で重心バランスにも配慮されているため、階段や高所の掃除もラク。必要なところにサッと届く機動力は、毎日の掃除習慣を大きく変えてくれます。

｢Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）｣は扱いやすさと性能のバランスが光る、初めてのダイソンにもおすすめのモデル。価格面でも最安値水準で入手できるタイミングなので、コストパフォーマンス重視派も要注目です。

なお、上記の表示価格は2025年12月1日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

