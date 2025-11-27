国内100セット限定のスペシャルコラボ！ビアレッティ「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」

Bialetti(ビアレッティ)から、世界的アウトドアブランド『THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)』とのコラボレーション製品「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」が登場。

2025年12月より発売予定です。

冒険心あふれるアウトドアシーンでのコーヒーブレイクに最適な本限定セット。

日本国内100セットのみ販売されるスペシャルエディションです。

ビアレッティ「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」

発売時期：2025年12月(予定)

価格：30,800円(税込)

数量：限定100セット(日本国内)

取扱店舗：ザ・ノース・フェイス 国内直営店(一部店舗)、Goldwin Online Store、ビアレッティ公式オンラインストア(楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)

イタリアを代表するコーヒー器具メーカー『Bialetti(ビアレッティ)』と、『THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)』による注目のコラボレーションです。

THE NORTH FACEのブランドタグラインである“NEVER STOP EXPLORING (あくなき探究心)”の精神を、ビアレッティが香り高いコーヒー体験として届けます。

1933年の誕生以来イタリアの家庭で親しまれてきた「モカエキスプレス」に、アウトドアのスピリットを融合させました。

冒険の高揚感と自然の癒しが共存する唯一無二の一品となっています。

モカエキスプレス コーヒーセット

セット内容は、ビアレッティのアイコニックな直火式エスプレッソメーカー「モカエキスプレス」(3カップ用)と、堅牢な金属製カップ2個(スプーン付き)、さらに香り豊かなビアレッティのコーヒー粉1袋です。

コラボ限定デザインのモカエキスプレスとカップには、両ブランドのロゴやアイコンがあしらわれており、ファン必見の仕上がりです。

まるで冒険の旅路のように強靭さと温もりが融合したデザインと味わいが、コーヒータイムをドラマチックに彩ります。

至福のアウトドアコーヒー体験を叶える、特別なコラボレーション。

希少な限定セットを手に入れて、大自然の中で格別の一杯を楽しみたくなるアイテムです。

Bialetti(ビアレッティ)「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」の紹介でした。

