SGA¤¬ÅÁÀâ¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ËÇ÷¤ë¡Ä¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó90»î¹çÏ¢Â³20ÆÀÅÀÃ£À®¡¢NBA¿·µÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö3¡×»î¹ç
¡¡11·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢122－95¤È°µ¾¡¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡ÊSGA¡Ë¤Ï37ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢NBA¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¥È¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤¬»Ä¤·¤¿ÂçµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡SGA¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç37ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯¤Î11·î2Æü¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤«¤é¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ90»î¹çÏ¢Â³¤Ç20ÆÀÅÀ°Ê¾å¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎòÂå2°Ì¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎòÂå1°Ì¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¥È¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ÎµÏ¿¤¬Ï¢Â³92»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤È3»î¹çÏ¢Â³¤Ç20ÆÀÅÀ°Ê¾å¤òµÏ¿¤Ç¤¤ì¤ÐNBA¿·µÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥Àー¤Ï27Æü¤Ë¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¡¢29Æü¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡¢Íâ12·î1Æü¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡SGA¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¡¢Âè3Àï¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤¬14ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢20ÆÀÅÀ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤È¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÏÊÌÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï¥ë¥Ç¥£¡¦¥´¥Ù¥¢¤ä¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥¯¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¤é¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SGA¤ÎµÏ¿·ÑÂ³¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÎÆñ´Ø¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛSGA¤¬37ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª