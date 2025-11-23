【義母のスパイ、正体は！？】「また連絡するね」ママ友と、未来の約束を！＜第33話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第33話 最後までツカサさんは大人だった
【編集部コメント】
「気にしてないよ」とも「別にいいよ」とも言わず、「次はいつ会える？」と未来の約束。これもおそらくツカサさんなりの気遣いですね。これからもう一度、新しい関係性を築いていこうとしているツカサさん。本当に立派な人だと思います。こんな素敵な友人ができたことが、チヒロさんにとって今回の義実家同居の一番の収穫だったのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
