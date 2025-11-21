ケーブル絡まり地獄は巻き取って解決。UGREENの充電器が過去最安のうちに
Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日(金)0時から11月23日(日)23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、8段階の長さ調節ができて耐久性にすぐれた巻取り式ケーブル内蔵の ｢Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器」など、UGREEN（ユーグリーン）のアイテムがお得に登場しています。
過去最安値！ 出張や旅行に最適なUGREEN（ユーグリーン）の3ポート搭載「65W巻き取り式充電器」が33％オフに
UGREEN 65W 充電器 巻き取り式【単ポート65W】69CM 8階段調整可能 伸縮式 Type-C ケーブル内蔵 USB-C/USB-A 3ポート同時充電可能 PD3.0/PPS 旅行/出張/収納/スマホ/iphone17 16/パソコン/タップレットなどType-C適合 200g
3,780円
（33％オフ）
100Wタイプ・75cmケーブル・4ポート搭載の巻き取り式充電器は41％オフ、45W・69cm・3ポートタイプは30％オフに！
UGREEN 100W Type-C 充電器 【75CM 巻き取り式】 8階段調整可能 USB-Cケーブル内蔵 4ポート同時充電可能 PD3.0 旅行/出張/収納/スマホ/パソコン/タップレットなどType-C適合 iphone17シリーズ
4,731円
（41％オフ）
UGREEN 【当社最小の巻き取り式充電器】45W 巻き取り式 急速充電器 3ポート USB-Cケーブル付き（69cm 8段調節）【PSE技術基準適合】PD充電器 タイプc GaN III技術PD3.0/PPS/QC3.0/FCP対応 iphone17/15/iPad/Galaxy/Switch/MacBook対応
3,206円
（30％オフ）
車で使えるシガーソケットタイプの145W・巻取り式充電器は25％オフ、60Wは30％オフに！
UGREEN 【70cm巻き取り式】合計145W シガーソケット 車でパソコン作業可能 USB-C ケーブル内蔵 片手で長さ・角度調整可能 「車の便利グッズ 収納」PD・PPS対応 パソコン・スマホ・タブレットなどType-C適合 iphone17シリーズ
3,430円
（25％オフ）
UGREEN 【70cm巻き取り式】3ポート 合計60W シガーソケット 上部コード磁力収納可能 片手で 長さ・角度調整可能 「運転用 車の便利グッズ 収納 」 PD・PPS対応 スマホ・タブレットなどType-C適合 iphone17シリーズ
2,296円
（30％オフ）
20000mAh・165Wの高スペック「巻取式USB-Cケーブル内蔵モバイルバッテリー」は、40％オフで8,000円切り！
UGREEN Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー (20000mAh・165W) ノートPCにも急速充電対応 PD・PPS 5A仕様対応 TFTディスプレイ搭載 パススルー/低電流モード PSE技術基準適合 MacBook PD対応Windows PC iPad iphone17 Galaxy Android スマホ ノートPC対応 PB726
7,968円
（40％オフ）
4階段調整可能な100cm巻き取り式USB-C ケーブルが、31％オフの特価中！
UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル 4階段調整可能（36/60/82/100cm） 軽さ ミニ型 「持ち運び用 部屋収納」 両引き メタル風仕上げ PPS対応 E-Marker iphone17/16/15/シリーズ、スマホ・パソコン・タップレットなどType-C適合
1,302円
（31％オフ）
UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル 4階段調整可能（36/60/82/100cm） 軽さ ミニ型 「持ち運び用 部屋収納」 両引き メタル風仕上げ PPS対応 E-Marker iphone17/16/15/シリーズ、スマホ・パソコン・タップレットなどType-C適合 (ホワイト)
1,302円
（31％オフ）
UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル 4階段調整可能（36/60/82/100cm） 軽さ ミニ型 「持ち運び用 部屋収納」 両引き メタル風仕上げ PPS対応 E-Marker iphone17/16/15/シリーズ、スマホ・パソコン・タップレットなどType-C適合 (パープル)
1,399円
（26％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年11月21日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
