トヨタ最新「7／8人乗りミニバン」最安モデルに注目！ 電動スライドドア＆安全装備が標準で「必要にして十分以上」と評判に！ 最上級より131万円お得な「ノア X」とは！

電動スライドドア＆安全装備が標準で「必要にして十分以上」と評判に！

2025年9月、トヨタの人気ミニバン「ノア」が、グレード体系やボディカラーを見直す一部改良を受けました。

この改良によって価格が15万円ほど値上げされ、新しい価格（消費税込、以下同）は283万300円から414万9200円となっています。

そして、エントリーグレードと最上級グレードでは131万8900円もの差があるのですが、いったい両車にはどれほどの違いがあるのでしょうか。

一番安い「ノア X」

ノアには通常仕様とエアロ仕様があります。前者は「X」のみですが、後者には「S-G」と装備が充実した「S-Z」の2グレードをラインナップされます。

どのグレードでも、パワーユニットは2リッター直列4気筒ガソリンエンジンと1.8直列4気筒ガソリンエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドが選択でき、駆動方式はFFまたは4WD（ハイブリッドは電気式4WD「E-Four」）から選ぶことができます。

まず、最上級グレードの「S-Z」は、駆動方式（2WD・E-Four）やパワーユニット（ガソリン・ハイブリッド）を問わず、7人乗りのみの設定です。

また、「X」および「S-G」グレードの場合、「E-Four」モデルは7人乗りのみとなります。

それ以外のグレードは、7人乗りと8人乗りを選ぶことができます。

なお、7人乗りと8人乗りが選べるグレードにおいて、両仕様に価格差はありません。

そして、ノアのラインナップで最も安価なのはガソリン車・2WDの「X」で283万300円。逆に414万9200円と最も高価なのはハイブリッド車・E-Fourの「S-Z」となります。

ちなみに、ハイブリッド車・2WDの「S-Z」（7人乗り）は392万9200円なので、22万円がE-Fourの価格。さらに同じグレードのガソリン車（「S-Z」2WD 7人乗り）は357万9400円なので、34万9800円がハイブリッドの価格ということです。

ガソリン車・2WD同士での比較では「X」と「S-Z」の価格差は74万9100円となり、この金額が純粋なグレード間の違いということになります。

では、両車にはいったいどれほどの装備差があるのでしょうか。

エクステリアでは、「S-Z」はエアロタイプのバンパーを採用し、グリルなど細部の意匠も異なります。タイヤ径は1サイズ大きくアルミホイールが標準。LEDフロントフォグやバックドア部分も点灯するLEDテールランプの装着も「X」との違いです。

インテリアは一部で素材や塗装が異なり、センターコンソールボックスや大型サイドテーブル（USB端子付き）などが「S-Z」には備わります。

機能装備では、「S-Z」はマルチインフォメーションディスプレイが「X」より大きくなり、両側ともパワースライドドアに。バックドアイージークローザーが備わるのも「S-Z」だけになります。

また、左右独立式エアコンとリアオートエアコンの採用や12スピーカーの豪華な車載インフォテインメント、ETC2.0の標準装着など、充実した快適装備も「S-Z」ならではの特権です。

細かくあげればキリがないほどの違いで74万9100円の差額も納得できる充実ぶりなのですが、一方でエントリーグレードの「X」でも装備は不満のないレベルにあります。

それまでオプションだったパワースライドドアがマイナーチェンジを機に標準装備となったことは、バリュー重視派には嬉しい変更ではないでしょうか。

実際に「X」（マイナーチェンジ前モデル含む）に乗るユーザーからは、「必要にして十分以上」や「安くてもたくさんの安全装備が標準なのが嬉しい」といった意見が多く、満足度は高そうです。

また最廉価グレードであっても十分に満足できるため、「安く買ったぶんホイールやエアロなど後から気に入った物を装着予定」といった楽しみ方するオーナーもいるようです。

一番安い「X」で残念なのは、「トヨタチームメイト（駐車・走行支援）」など選べないメーカーオプションが意外と多いことでしょう。

「オプションは付けたいが『S-Z』は高すぎる…」という人には、中間グレードの「S-G」がピッタリといえそうです。