ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1 「エピソードオブハーツラビュル」をディズニープラスで独占配信中！

第4話『真夜中ハンギング！』の配信スタートに先駆け、あらすじと先行カットが解禁となりました。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。

アニメーションの原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけ、作り込まれた世界観が大きな話題となっています。

そんな『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』第4話『真夜中ハンギング！』の先行カットが公開されました☆

学園長から入学を許可されたグリム。

そして、雄剣は監督生となり、グリムと共にオンボロ寮での生活が始まります。

その夜、突然現れたのは、首輪をつけられたエース・トラッポラでした。

事情を聞いた雄剣は、エースが寮長リドルの規則を破った罰として首輪をはめられたことを知り、謝罪に行くよう助言。

翌朝、デュースも同行し、エースたちと共にハーツラビュル寮へと向かいます。

寮に到着すると、庭で先輩のケイト・ダイヤモンドが、薔薇を赤く塗っていました。

解禁された先行カットには、ナイトレイブンカレッジへの入学を認められ、オンボロ寮で生活をすることになった雄剣と肩に乗ったグリムの姿や、規則に違反したエースがリドルに首輪をはめられた姿が描かれています。

また、寮の庭で薔薇を赤く塗るケイト・ダイヤモンドや、ケイトがマジカメに投稿するために撮影したケイト・エース・デュース・雄剣・グリムの仲睦まじい様子も。

さらに、リドルの凍てつくような冷酷な表情、ケイトがポーズをとっている表情を捉えたカットも。

新入生たちを待つ新たな出会いとハーツラビュル寮の寮長であるリドルが貫く規則の厳格さを感じさせる場面カットとなっています。

そして、あわせて解禁されたのは、首輪をつけたエースが雄剣とグリムが生活を共にするオンボロ寮を訪ねるシーンの本編映像。

夜中、扉をノックする音で目を覚まし「こんな夜中に誰なんだゾ おばけの奴らか？」と文句を言いながら体を起こすグリムの姿で本映像が始まります。

扉越しに雄剣が正体を訊ねると、「オレ、エース。ちょっと中に入れてよ」とエースの声が。

雄剣が不思議そうに扉を開けると、そこには首輪をつけて不服そうな表情をしたエースがいて―。

「もうオレは、絶対にハーツラビュルには戻んねぇ！今日からオレ、ここの寮生になる！」と高らかに宣言するエースだが、一体彼の身に何が起きたのか。

入学早々予期せぬ出来事に巻き込まれた雄剣とグリム、そしてハーツラビュル寮生を待ち受けているのは―。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1 「エピソード オブ ハーツラビュル」作品概要

配信: ディズニープラスで独占配信中

【ストーリー】

ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション。

高校生の雄剣はある日、7つの寮を持つ名門魔法士養成学校・ナイトレイブンカレッジに迷い込む。

突然、異世界での生活が始まった雄剣は、学園で出会ったモンスターのグリムと共にハーツラビュル寮を訪れるが、そこでは“真紅の暴君”と恐れられる寮長リドルが＜ハートの女王＞のルールで寮生たちを支配していた。

なぜリドルは、ルールを徹底する暴君となったのか？

雄剣たちとの出会いをきっかけに、ルールに縛られた寮生たちの運命が動きだす。

【スタッフ】

総監督・シリーズ構成: 名取孝浩

監督: 片貝慎

メインライター: 加藤 陽一

キャラクターデザイン: 中野 花香・佐藤茜

サブキャラクターデザイン: つなきあき

色彩設計: 安部 なぎさ

美術監督: 松本 浩樹

3DCG ディレクター: 大矢 和也

撮影監督: サイトウタカオ

編集: 瀧川 三智

音響監督: 菅原 三穂

音楽: 尾澤 拓実

音楽制作: アニプレックス

オープニングテーマ: Night Ravens「Piece of my world」

エンディングテーマ: ハーツラビュル寮「Obedience」

アニメーション制作: ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

【キャスト】

「リドル・ローズハート」: 花江 夏樹

「エース・トラッポラ」: 山下誠一郎

「デュース・スペード」: 小林 千晃

「トレイ・クローバー」: 鈴木 崚汰

「ケイト・ダイヤモンド」: 小林 竜之

「レオナ・キングスカラー」: 梅原裕一郎

「ジャック・ハウル」: 坂泰斗

「ラギー・ブッチ」: 市川蒼

「アズール・アーシェングロット」: 田丸篤志

「ジェイド・リーチ」: 駒田航

「フロイド・リーチ」: 岡本信彦

「カリム・アルアジーム」: 古田 一紀

「ジャミル・バイパー」: 二葉要

「ヴィル・シェーンハイト」: 相葉裕樹

「エペル・フェルミエ」: 土屋神葉

「ルーク・ハント」: 糸川耀士郎

「イデア・シュラウド」: 内山昂輝

「オルト・シュラウド」: 蒼井翔太

「マレウス・ドラコニア」: 加藤 和樹

「リリア・ヴァンルージュ」: 緑川光

「シルバー」: 島崎信長

「セベク・ジグボルト」: 石谷春貴

円満雄剣: 阿座上洋平

グリム: 杉山紀彰

ディア・クロウリー: 宮本充

デイヴィス・クルーウェル: 伊東健人

モーゼズ・トレイン: 小山力也

アシュトン・バルガス: 竹内良太

サム: 木村昴

闇の鏡: 堀内賢雄

チェーニャ: 濱健人

コミカライズをベースとした、シーズン1 「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信に加え、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の製作も決定。

まもなく始まるシーズン1を、ぜひお見逃しなく！

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』第1話『覚醒ストレンジャー！』のあらすじと先行カットの紹介でした。

