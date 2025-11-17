【NBA試合速報】2025年11月17日（月） ダラス・マーベリックス vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
ダラス・マーベリックス vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2025年11月17日（月）
開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）
最終スコア：ダラス・マーベリックス 138 - 133 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのダラス・マーベリックス対ポートランド・トレイルブレイザーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。
第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし29-37で終了する。
第2クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び57-61で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし85-91で終了する。
第4クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び118-118で終了する。
オーバータイム1回目はダラス・マーベリックスが試合を有利に運び138-133で終了する。
試合はダラス・マーベリックスの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-11-17 12:45:07 更新