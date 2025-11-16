【衝撃】総額1000万円弱！？親の老後資金を使い込んだ義姉→親族トラブルの悲しい結末【ママリ】

夫と2人暮らしの主人公・ほぺ美さん。義母は隣町で1人暮らしをしており、高齢です。そのため、夫と義姉とで義母の生活をサポートしていました。ところが、義姉が管理している義母の銀行口座から、義母の生活費以外のお金が勝手に引き出されていることが発覚。すぐにキャッシュカードを止めたところ、義姉が興奮した様子でやってきます…。山吹いろさん(@yamabuki___io)による作品『8桁の使途不明金』をダイジェスト版でごらんください。

興奮しながら怒鳴り込んできた義姉

義母から「銀行のお金が減ってる気がする」と、相談を受けたほぺ美さん夫婦。確認したところ、どうやら義姉が勝手にお金を引き出していたようです。さらに詳しく確認したところ、総額1000万近くのお金が使われていました…。



すぐにキャッシュカードを止めます。すると、興奮しながら家にやってきた義姉。「警察が来たら」という発言は、義姉に「やましいことがある」と言っているようなもの…。いよいよ、義姉に真相を問いただします。

論点を変え、自分勝手な言い分ばかりする義姉

「義母の生活費は夫が管理する」と宣言したところ、突然、遺産の話を持ち出した義姉。その様子に、いつもは温厚で優しい義母が義姉に対して一喝します。



減ったお金について改めて説明を求められた義姉は、一体何を語るのでしょうか。

身勝手な言い分ばかりの義姉と絶縁…

義母の銀行口座から勝手にお金を引き出し、1000万近く使い込んでいた義姉。そればかりか、「新しい事業を始める」という理由で、義母から200万の借金をしていたことも判明します。ですが、もう義姉を信用できない義母は、お金を返してもらうことよりも、縁を切ることを選択するのでした。



興奮しながら怒鳴り込んで来たかと思えば、遺産の話まで持ち出した義姉。お金のことしか考えていない本心が、あらわになってしまいました。身内だからこそ、信頼して預けていた大事な生活費。まさか、勝手に使い込むなんて。



そして、最後にはよい関係性を保っていたはずの実の母親から「二度と顔を見せないで」とまで言われ、訪れていた実家から追い出された義姉。なんとも悲しい幕切れでした。



信じられないできごとですが、お金の管理について考えさせられるエピソードです。

