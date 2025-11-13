40ºÐ¤«¤é¡ÖÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×¡Ö¤ª²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×¤½¤Îº¹¤È¤Ï¡©
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡ÖÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×¡Ö¤ª²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×
¡¡²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾Àï¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¡ÖÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¤Î¤ª²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×¤È¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Ë¡Ö¿®Íê¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÅ¬À¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤òÊ¬¤±¤ë·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¹¥¯½èÍýÇ½ÎÏ°Ê¾å¤Ë¡Ö¿Í¤ò°é¤Æ¤ëÎÏ¡×¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÊú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¼¡¤Î³¬ÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¡×¡ÖÂ¾¿Í¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ëºÂ¤ò»ý¤Æ¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢»ëºÂ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ª²ÙÊª²½¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ê¹¤¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¾ðÊóÄó¶¡·¿¤ÎÈ¯¸À¤Ë½ª»Ï¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÊ¹¤Î®¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö¾å»Ê¤Î°Õ¿Þ¤òÀèÆÉ¤ß¤Ç¤¤ë¡×
¡¡ÉôÄ¹¤È¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤È¸½¾ì¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤ä¾åÁØÉô¤Î°Õ¿Þ¤òÀèÆÉ¤ß¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ËÝÌõ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Öº£¡¢²ñ¼Ò¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤ª²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡Ö¾å¤Î»Ø¼¨¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¸½¾ì¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×
¡¡½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¡×¤È¡ÖÂ¾¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤»Å»ö¡×¤òÌÀ³Î¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¡×¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Îºî¶È¡×¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¡¢5Ç¯¸å¤ÎÎ©¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤ËÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´é¡×¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£