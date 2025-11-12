宇都宮市の中学校で１０日、けがをした人などの現場の映像を消防に通報するシステム「Ｌｉｖｅ１１９」を生徒たちに知ってもらおうと少年消防クラブで考えたオリジナルの訓練が行われました。

訓練は、宇都宮市の星が丘中学校で行われ体育館と教室に分かれて全校生徒およそ７００人が参加しました。

普段から防災について活動している少年消防クラブが現場の映像を送って消防に通報する「Ｌｉｖｅ１１９」を生徒たちに知ってもらおうと宇都宮市消防局と協力して実施することになりました。

消防クラブが自分たちで訓練のシナリオを作り学校に竜巻が接近し負傷者が発生した状況を想定して行われました。

「Ｌｉｖｅ１１９」は通常の１１９番の通報時にスマートフォンから現場の映像を送ることができるシステムで、通話をスピーカーフォンにし消防から送られてくるＵＲＬにアクセスすることで利用することができます。

今回はけが人の様子を見た消防から出血を止めるためのお手本の動画が送られてきたほか声を聞きながら心肺蘇生法のアドバイスを受けるなどして救急隊の到着を待ち、「Ｌｉｖｅ１１９」を活用する一連の流れを学びました。

宇都宮市消防局によりますと１１９番通報から救急車が到着するまでに１０分ほどかかるといい、その１０分間に「Ｌｉｖｅ１１９」を活用し適切な対応をすることで傷病者の命が助かりやすくなるということです。

（発案した 八島 隆雄さん）

「星が丘中学校にＬｉｖｅ１１９が伝わった。多くの人に広めたい」

（宇都宮市消防局通信指令課 大関 宏 係長）

「中学生が発案して訓練したのは初めて。多くの人にＬｉｖｅ１１９の魅力が伝われば」