¡¡¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤»ôµ®¾æ¤È¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¸¤»ôµ®¾æ¡¢¡È¥Òー¥íー¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¥¥ã¥ê¥¢¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Î³èÌö
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡ËÏ¢ºÜÃæ¤Îº°µÈ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿BL¥®¥ã¥°¥É¥é¥Þ¡£¤¢¤ëÆü¼«Ê¬¤¬¡ÖBLÌ¡²è¡×¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥â¥Ö¤¬¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ë¡ÈBLÎø°¦¥Õ¥é¥°¡É¤ËÉ¬»à¤ËÄñ¹³¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2021Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó1¡¢2022Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó2¤¬CS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½ºß¥·ー¥º¥ó3¤¬Lemino¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÂè5´¬¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥º½é¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤âµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿Àî粼¤¤¤Å¤ß¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Î»°ÌÚ¹¯°ìÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ö¤ò±é¤¸¤ë¸¤»ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢ÏÂÅÄñ¥¡ÊDa-iCE¡Ë¤é¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢À¤¸Å¸ýÎ¿¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¤»ô¤Ï¡Ö¡È¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤¿¤«¡É¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½Ð±éºî¤Ç4¥·ー¥º¥óÂ³¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤È¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¤È¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²¹¤«¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤¬¡Öº£²ó¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ä´é·Ý¤âÂ¿¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¹±Îã¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¿·Í×ÁÇ¤¬¡£¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¸¤»ô¤¯¤óºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î¥Ð¥ó¥É·Á¼°¡£¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¸¤»ô¤Ï¡ÖBL¤È¤¤¤¦¾¯¤·¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤à¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÏºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ö¤È°½¿Í¤È¤¤¤¦·»Äï¤ò4¥·ー¥º¥ó±é¤¸¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¸¤»ô¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¿Í¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ç¯¡¹¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê·»Äï´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¤»ô¤Ï¡Ö¡È¥³¥á¥Ç¥£¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ï¤Û¤Ü½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬ËÜµ¤¤Ç¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TVer¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤â¡ÖËÍ¤â¤è¤¯TVer¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀäÂÐBL¡Ù¤Ï20～30Ê¬¤Çµ¤·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤¼¤Ò¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ó¥É¥·ー¥ó¤ÏÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤¿¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¸¤»ôµ®¾æ¡õ¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¸¤»ô¡§¡È¤¤¤Ä¤«¡Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¡ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥¸¥ã¥Ö¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ¤Óº£²ó¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡È¤Þ¤¿¤«¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡§¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤¿²áµîºî¤Ç¤â4¥·ー¥º¥óÂ³¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡£º£²ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡ØÀäÂÐBL¡Ù¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¤»ô¡§¤ß¤ó¤Ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡§ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÏÂæ»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î´é·Ý¤ä¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Ëè²ó¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸¤»ô¤¯¤ó¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¸¤»ô¡§BL¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¡¢¾¯¤·¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÊÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤à¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÄ¹¤¯Æ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©¸¤»ô¡§¡ÖÊª»ö¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤Ï¥â¥Ö¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥â¥Ö¤Ï¤½¤³¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡§ËÍ¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤Î¾õ¶·¤òÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°½¿Í¤¯¤ó¤â¥â¥Ö²È¤Î°ì°÷¤Ê¤Î¤Ë¡¢BL¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸øÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌòºî¤ê¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©¸¤»ô¡§¤³¤ì¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¾Çò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Ëä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¡Ö°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤«¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡§¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÌÇò¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤½¤³¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ü¥±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÊÌò²ó¤ê¤È¤·¤Æ¡Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¤»ô¤¯¤ó¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢ËÍ¤â¤¹¤°¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¸¤»ô¡§Êª»ö¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çµ¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¿È¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡§¤ª¸ß¤¤µÍ¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤·¡¢Î¥¤ì²á¤®¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¤·¤ã¤Ù¤ë¤±¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤È¡¢ËÜÅö¤ËÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯¡¹¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê·»Äï´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¤³¤ì¤Ï¼çÌòµé¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¥â¥Ö¤ÎÆÃµ»¤äÀ³Ê¸¤»ô¡§´¬¤¹þ¤Þ¤ìÂÎ¼Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏºÇ¤âBL¤·¤ä¤¹¤¤Å¸³«¡£¡Ö´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢BL¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°½¿Í¡Ê¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¦ÅìÛê¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤È¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡§Æó¿Í¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥â¥Ö¤ÎÌÑÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤°½¿Í¤¯¤ó¤ÈÅìÛê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï³ä¤ÈÅù¿ÈÂç¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±öÌî¤¯¤ó¤ä´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üTVer»ëÄ°¼Ô¤Ø¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¸«¤É¤³¤í¤ä³Ú¤·¤ßÊý¸¤»ô¡§º£²ó¡¢¡È¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤ª¤±¤ë°ú¤½Ð¤·¤Ï¡¢¤Û¤Ü½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥çー¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤»¤ë¤Î¤¬TVer¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡§¼þ¤ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤«¤é¡ÖTVer¤Ç¸«¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤è¤¯TVer¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀäÂÐBL¡×¤Ï20～30Ê¬¤Èµ¤·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ä¤ª»Å»ö¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ê¤É¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£º£²óÄ©Àï¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢Âæ»ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤ê¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢É¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é´¶¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢TVer¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
