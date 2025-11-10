「絶対に優勝して帰る」ポルトガル撃破の立役者が意気軒高。日本は堂々のグループ首位通過「次の試合も勝ちたい」【U-17W杯】
堂々のグループ首位通過だ。
カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ（GS）第３節で、日本はポルトガルと対戦。35分に和田武士、45分に瀬口大翔が得点。71分に長南開史の退場で数的不利となり、80分に１点を返されるも、最後までリードを守り抜き、２−１の勝利を収めた。
GSの３戦を終えて日本は２勝１分け。ポルトガル、モロッコ、ニューカレドニアを抑えトップの成績で決勝ラウンド進出を果たした。
試合後のフラッシュインタビューに、ポルトガル戦で先制弾の和田が対応。「１位で突破しても、まだ何も成し遂げていないので。次の試合に向けてまた、ここから良い準備をして、次の試合も絶対に勝ちたい」と意気込む。
ファン・サポーターに向けては「現地に来てくださっている方々や、配信を見てくれている方々、絶対に優勝して帰るので、最後まで応援よろしくお願いします」と伝えた。
世界の大舞台で躍進する若き日本代表。今後の戦いにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
