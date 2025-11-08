6日、森保一監督率いる日本代表は11月ラウンド（14日のガーナ戦=豊田、18日のボリビア戦=国立）の代表メンバーを発表。新顔は3選手。中でもA代表に定着する可能性が一番高いのが、シントトロイデン所属の24歳GK小久保玲央ブライアンだろう。

森保J正GK鈴木彩艶は移籍金70億円まで市場価値高騰！“ベストなタイミング”を識者指摘

ナイジェリア人の父と日本人の母との間に生まれ、身長193センチ・体重85キロの偉丈夫。2024年夏に現チームに完全移籍。24年パリ五輪では守護神を務めた。愛称は名前をもじって「国防ブライアン」。本人も「日本（代表）をガッチリ守りたい」と意気込む。

「年代別代表時から逸材と言われ、A代表招集が遅すぎたくらい。現A代表の正GKは23歳の鈴木彩艶（190センチ・100キロ）ですが、この2人が切磋琢磨しながらハイレベルなレギュラー争いをすれば、日本のゴールマウスはますます安泰です」（元サッカーダイジェスト編集長・六川亨氏）

新顔FWの2選手はサプライズ招集である。

C大阪時代の20年10月、16歳2カ月12日でJデビューを果たした21歳FW北野颯太（ザルツブルク）は「速くてうまくて決定力が高い」ことに加え、絶妙なスルーパスも武器。今年6月にザルツブルクに加入して今季リーグ戦10試合で4得点。ケガ続きで招集外となったブライトンFW三笘薫、ヘンクFW伊東純也の代役として期待されている。

20歳FW後藤啓介（シントトロイデン）の魅力は「191センチの長身を生かした空中戦の強さ」。大型選手にしては珍しく足元の技術が高く、スピードも兼ね備えている。

「北野、後藤ともに＜26年W杯後に代表で活躍が期待される＞選手ですが、2人に共通する＜ゴールに絡む仕事ができる＞という武器を11月ラウンドでゴールという結果で出し、所属クラブで右肩上がりの成長を示していけば、26年W杯メンバーの＜隠し玉＞になり得る存在です」とは前出の六川氏である。