今買ってまだまだ使える「優秀トップス」→【ユニクロ値下げ】で1,990円になってた！

徐々に肌寒さを感じる日が増え、いよいよ本格的な衣替えを考える時期に。そんなタイミングで【ユニクロ】には、今から使える値下げアイテムが続々と登場しているよう！ 今回はその中から\1,990（税込）でゲットできるトップスにフォーカス。レイヤードに使えて、今から春先まで長く着回せるアイテムをセレクトしました。

ラフにも綺麗めにも馴染むVネックベスト

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\1,990（税込・セール価格）

季節の変わり目にちょうどいい、ニット素材のVネックベスト。無駄の少ないデザインで、Tシャツに重ねてラフに、シャツに合わせてクリーンにと、幅広い着こなしを楽しめそうです。ミドルゲージで分厚すぎないから、コートやジャケットの下に仕込んでもOK。トレンドのプレッピースタイルにハマる1枚としてもおすすめです。

切り替えデザインがおしゃれなストライプシャツ

【ユニクロ】「コットンコクーンシャツ/ストライプ」\1,990（税込・セール価格）

1枚着としても羽織としても使えるストライプシャツは、秋冬に頼れる優秀選手。このシャツはコクーン型に切り替えたデザインで、シンプルコーデにさりげないセンスをプラスしてくれます。ボリュームのある袖が今っぽく、ジレやキャミとの重ね着も映えるスタイルになりそう。冬は襟だけをセーターの首元から覗かせるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

Writer：Anne.M