【GU新作コラボ】待ってたァァッ！ 完売前に狙いたい「秋冬アイテム」

【GU（ジーユー）】と、日本を代表するブランド【UNDERCOVER（アンダーカバー）】のコラボが再登場！ 今季のテーマは、「Silent/Noise」なのだそう。公式サイトによると「日常のファッションにささやかな違和感やサプライズをもたらす遊びの効いたデザインで、ジェンダー問わず楽しめるラインナップ」とのこと。辛めのユニセックスデザインなので、ハンサムに着こなすのはもちろん、フェミニンコーデのスパイスとしても活躍しそう。普段の装いにちょっとしたおしゃれの「ノイズ」を与えてくれそうな、見逃せないアイテムを厳選してご紹介します。

落ち着いたトーンで楽しむレオパード

【GU】「シャギークルーネックカーディガン UNDERCOVER」\3,990（税込）

今季注目のレオパード柄をあしらった、トレンド感たっぷりのカーディガン。襟と袖リブのラインやバックにあしらわれたロゴが、モダンなアクセントになっています。柄物でも全体が落ち着いたトーンでまとめられており、コーデに取り入れやすそう。程よくゆとりのあるリラックスフィットで、ボタンを外してグランジ風に着こなしたり、あえてきちんと感のあるボトムスと合わせ、外しをきかせたコーデを楽しむのもおすすめです。オリーブとブラックの2色展開。

気分に合わせて楽しめる2WAYブルゾン

【GU】「リバーシブルブルゾン UNDERCOVER」\6,990（税込）

1着で2つの表情を楽しめるリバーシブル仕様のMA-1ブルゾン。ミリタリーテイストを感じさせつつ、光沢のある素材でしっとりと上品なムードに仕上がっています。表側はシンプルなワントーン、裏側はレオパード柄 & グラフィックがきいた仕様に。ワンピースやスカートに合わせれば、こなれ感のあるミックススタイルが即完成しそうです。ダークグリーンとブラックの2色展開で、ワントーンコーデのアクセントとしても活躍の予感。

さり気なくエッジをきかせた旬顔デニム

【GU】「ツイストパンツ UNDERCOVER」\3,990（税込）

秋冬もワードローブに常備しておきたいのがデニム。今回のコラボでは、ヴィンテージライクなデニムパンツが登場します。レギュラーシルエットながら、サイドシームのツイストが程よいアクセントに。さりげなくエッジがきいたデザインで、穿くだけでこなれた雰囲気を引き出してくれるはず。ミニマルなトップスにはもちろん、トレンドのボウタイシャツやボアアイテムと合わせて、感度の高いカジュアルスタイルに仕上げてもいいかも。

ワークテイストをモダンに仕上げた1枚

【GU】「ユーティリティパンツ UNDERCOVER」\3,990（税込）

斜めに入ったジップ付きポケットがアクセントになったユーティリティパンツも、見逃せない1本になりそう。裾のドローコードを絞れば、シルエットの変化も楽しめます。スウェットやシャツをシンプルに合わせるだけで、カジュアル & モードなコーデに。トップスに程よく肌見せできるニットを合わせ、足元をピンヒールパンプスやヒールブーツで仕上げれば、ちょっぴりスパイシーなフェミニンコーデに仕上がりそう。オリーブとブラックの2色展開。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S