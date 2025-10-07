¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬10Áª¼ê¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡¡26ºÐ¤Çº¸É¨¼ê½Ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî°ÒÅ¸¤Ï°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç»ÙÇÛ²¼¤ÎÅÄ±ºÊ¸´ÝÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî°ÒÅ¸Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤È¡¢°éÀ®Áª¼ê8¿Í¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ±º¤Ï½¨³Ù´Û¤ò3µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È4¤ØÆ³¤¡¢2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Î19Ç¯¤«¤é1·³¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÄÌ»»80»î¹ç3¾¡1ÇÔ9¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦42¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈ¾¡¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÈùÌ¯¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï23Ç¯12·î¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ï32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ëº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Ï¿å¸ýÁÏÂÀÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢Æ£ÅÄ½ßÊ¿Åê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¾¡Ï¢Âçµ©ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¡¢À±Ìî¹±ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¡¢ÀÖ±©Ï¡Åê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¸µ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÉ÷´ÖµåÂÇÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢Âç¾ë¿¿ÇµÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡£