すとぷりなどSTPR所属の2.5次元全５グループが、11月8、9日に東京・池袋のサンシャインシティで開催する「アニメイトガールズフェスティバル2025（AGF2025)」に初出展することが決定。１日に、そのキービジュアルを公開した。また、10月25日から開催日まで、サンシャインシティALTAに期間限定のポップアップストアをオープン。池袋の街では、大型OOH広告掲載や、さまざまな店舗とのコラボ、デジタルスタンプラリーなどを行い、“池袋ジャック”することも発表した。

STPR関係者は「AGF2025メイン会場には、最大規模のブースを設けます。また、めておら - Meteorites -は、８日のサンシャインシティ噴水広場ステージに生出演します」と明かした。

今回のイベントのために、全29人のイラストを描き下ろし。今後は、そのキービジュアルで、池袋の街をジャックして、STPR色に染め上げるつもりだ。多くの広告が貼り出されるだけでなく、街の飲食店などとコラボレーションをして、デジタルスタンプラリーで街を散策できる態勢を整える。

同イベントには、人気アニメ作品やVTuberなども数多く出展するが、すとぷりたちが一番の存在感を発揮しそうだ。