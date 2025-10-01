この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「国税に突然資産を奪われる！？ このカードを利用すればこの問題は解決します！」と題した動画で、『海外移住者のための金融戦略』について、実体験や最新事情を交え徹底解説した。



冒頭、宮脇氏は「一つの契約を将来、子供たちの数だけ分割して、それぞれの国の通貨で渡す。そんなことも可能なんです」「遺産分割の協議なんかも不要なわけですね」と、国際相続におけるオフショア生命保険の画期的メリットを語った。



海外移住に伴う金融トラブルについては「送金問題、税金問題、運用問題、この3つは準備してなかったりすると困ることはあるかもしれない」と警鐘を鳴らし、「特に税金は『海外移住＝節税』みたいな単純な話ではなく、どの国に住むか、国籍や税制で全く違う。思わぬ課税リスクもある」と指摘。さらに、「海外移住者は日本の銀行口座や証券口座も維持しづらくなり、投資難民になってしまう人もいる」と実情を明かした。



その上で、「どの国の政治や税制が変わっても資産が守られる手段」として、SMBC信託銀行プレスティアの非居住者口座・グローバルパスの活用や、「圧倒的に手数料が安く、世界150市場にアクセスできる」インタラクティブ・ブローカーズ証券（IBKR）など、移住者に最適な攻守一体の口座選びを具体的に指南。「マルチカレンシー口座＋手数料ゼロのデビットカードがあれば、必要最小限の資金移動と低コストを両立できる」と勧めている。



相続リスクへの対策では、「日本の相続は最大で110％課税、相続税＋仮想通貨売却益の二重課税も。ビットコイン20億円分あっても、マイナス2億円になるかも」「資産家はオフショアの貯蓄型生命保険で、一族の資産を世代や国を超えて非課税で守っている」と、富裕層に支持される最新金融商品も徹底解説。動画の最後に、オフショア保険は「契約そのものも柔軟。被保険者や契約者が自由に変更でき、最先端の資産防衛術」と語り、「『守り』のためのツールとしても有効」と述べて、動画を締めくくった。