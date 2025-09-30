パブロから新作♡大阪名物そっくり「たこ焼きチーズタルト」登場

2025年10月1日、パブロより大阪ならではの遊び心たっぷりスイーツ「パブロのたこ焼きチーズタルトやで！」が新発売♡見た目はまるで本物のたこ焼きなのに、チョココーティングされたひんやりプチシュー入りで食べたら思わず笑顔に♪塩味の効いたチーズタルトとアーモンドスライスの「あまじょっぱさ」でSNS映えも抜群、価格は1,280円（税込）です。

たこ焼きそっくりのユニークなビジュアル

パブロの新作チーズタルトは、見た目に遊び心満点♡チョコでコーティングされたプチシューが並び、上にふわっと舞い降りるアーモンドスライスはまるでかつお節。

大阪らしいユーモアを詰め込みつつ、食べるとスイーツの魅力が楽しめる一品です。SNSで写真をシェアしたくなる可愛さがポイント♪

ココイチの秋限定♡「THE海老カレー」＆「豚玉あんかけカレーうどん」登場

あまじょっぱさがクセになる味わい

チーズタルト生地にはナチュラルチーズをトッピングして焼き上げ、ひんやりプチシューの甘さと塩味のあるチーズが絶妙にマッチ♡

口に入れるたびに甘さと塩味が広がり、思わず笑顔になる美味しさです。直径約11cmの食べきりサイズで1,280円（税込）、手軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。

販売情報とお店のこだわり

「パブロのたこ焼きチーズタルトやで！」は2025年10月1日(水)より心斎橋本店で販売開始。大阪らしい遊び心と美味しさを両立させたこの新作は、手土産にも自分へのご褒美にも最適♡

見た目の楽しさと味わいで、大阪スイーツの新定番になること間違いなしです。

大阪気分を満喫できる遊び心スイーツ



パブロの「たこ焼きチーズタルトやで！」は、見た目はたこ焼き、食べたらチーズタルトの新感覚スイーツ♡ひんやりプチシュー、ナチュラルチーズ、アーモンドスライスのハーモニーがクセになる味わいです。

直径約11cmで1,280円（税込）、心斎橋本店で10月1日より販売スタート。大阪らしい遊び心を楽しみながら、美味しいひとときを過ごしてみてください♪