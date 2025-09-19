¡Ú½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Âç¿©¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¡¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¼¹Ç°¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Àµ±¤¯¾ì½ê
¢£¡Øº£¤³¤½½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ª¡Ùvol.29
Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¡¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡¡Á°ÊÔ
Âç¿©¤¤¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡¡photo by Hayashi Yuba
¡Ö²¿¤â¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹çÓ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡2022Ç¯£µ·î¤«¤éYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØÌ´¥×¥í¥ì¥¹¡Ýdream on the ring¡Ý¡Ù¡£¥×¥í¥ì¥¹Ì¤·Ð¸³¤Î½÷À£´¿Í¤¬¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦´ë²è¤ÎÃæÈ×¡¢¥²¥¹¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤½¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÎÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥¢¥¸¥ã¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤¬¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬µã¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¿Í¤òÅÝ¤¹¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤»¤«¤±¤À¤±¤¸¤ãÅÝ¤»¤Ê¤¤¡×¡½¡½¥¢¥¸¥ã¤ÏÍ¡¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤À¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤äÆÀ°Õ¤ÎÂç¿©¤¤¤ò³è¤«¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡ØÌ´¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤ÇÁí¹ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö¥¢¥¸¥ã¤µ¤ó¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ......¡£·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ï¿Í¤Ë²¿¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤ì¤«¤é£³Ç¯¡£¾å¸¶¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¾åÊ¡¤æ¤¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡ÖOberEats¡×¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¬·èÄê¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶»¤Ë¤Ïº£¤Ç¤â¥¢¥¸¥ã¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤è¤®¤ë¡£¡Ö²¿¤â¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¡Ö¿Í¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µã¤¤Ê¤¬¤éÊü¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¡£¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤Ïº£¡¢"ÅÁ¤¨¤ëÎÏ"¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú³ØÀ¸»þÂå¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤â¶þ¤»¤º¡Û
¡¡¥×¥í¥ì¥¹°Ê³°¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢Âç¿©¤¤¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ê³èÆ°¤Î¾å¸¶¤Ë¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿·½É¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤«¤éÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅ»¤¤¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡»ä¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡Ö¡ØÌ´¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤Î»þ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¢¥¸¥ãÁª¼ê¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ïµã¤±¤¿¡×¡ÖÂÀ¤â¤â¤ÎÂÀ¤µ¤Ð¤«¤ê¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ÆÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¾å¸¶¤Ï¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤±¤ì¤É´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÅú¤¨¤¿¡£
Îë²ê¡Êº¸¡Ë¤Ëµ»¤ò¤«¤±¤ë¾å¸¶¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ë
¡¡1996Ç¯¡¢¾å¸¶¤Ï¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¤ÈÊì¤Ï¸¦µæ¼ÔÆ±»Î¤Ç¡¢¸¦µæ½ê¤Ç½Ð²ñ¤¤·ëº§¡£Éã¤Ï¤ä¤¬¤ÆÂç³Ø¶µ¼ø¤Ë¡¢Êì¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³ºÐ¾å¤Î»Ð¤Ï¶ä¹Ô°÷¡£¿ÆÂ²¤â·ø¼Â¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤¯¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¾å¸¶¤âÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸·¤·¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²ºÐ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¿å±Ë¡¢±Ñ²ñÏÃ......¤È½¬¤¤¤´¤ÈÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤¬¼«¤éË¾¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¤¬¿ôÃÍ¤Ç½Ð¤ë¿å±Ë¤Ë¤Ï¤È¤¯¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½µ£·²ó¥×¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÎÈà½÷¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Ï¹µ¼¼¤Çµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¸å¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀèÇÚ¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤¢¤Îµ»¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¤«¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È²ù¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¤ÎÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÂè°ì¹âÅù³Ø¹»ÃæÅùÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£ÊÐº¹ÃÍ70Á°¸å¤ÎÆñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»»¿ô¤ÈÍý²Ê¤È¤¤¤¦ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤À¡£Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£¤½¤ó¤Êµ¤¼Á¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÈÌÚÅÐ¤ê¤ò¤·¤Æ¥¹¥«¡¼¥È¤òÇË¤Ã¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ê³èÈ¯¤Ê»Ò¡£½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤Í·¤Ó¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Î¤Ê¤«¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£"²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò"¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¤Î¥³¥Ô¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ê¸²½º×¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹â£¶Ç¯´Ö¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Ë½êÂ°¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤¬½¸¤Þ¤ëÉô³è¤À¤±¤Ë¡¢ÁªÈ´Æþ¤ê¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Ï²×Îõ¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¶þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢ÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤áÂÎÁà¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹â¹»£³Ç¯¤Î»þ¡¢ÃÄÂÎ¤ÇÁ´¹ñ£³°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·ÝÇ½³¦¤Î»Å»ö¤¬·ã¸º¡£¡ØÌ´¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤ËË¾¤ß¤ò¤«¤±¤ë¡Û
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»£²Ç¯¤Î»þ¡¢¡ØCanCam¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¿·À¤Âå¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¡¢£²Ëü1608¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È100Ì¾¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Íý·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÝÇ½¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾åµþ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ì¤ÐÉ¬¤ºÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ä»£±Æ²ñ¤Ç180Ëü±ß¤òÃù¤á¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊª·ï¤ò·è¤á¡¢¤¢¤È¤Ï¿Æ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤À¤±¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½ñÎà¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë¤è¤ê¤âÀè¤ËÊò¤ì²Ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÅÙ·è¤á¤¿¤é¥Æ¥³¤Ç¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌ¼¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡2018Ç¯¡¢¾å¸¶¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAdvance Arc Harmony¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁé¤»¤¿¤é¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¤¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¿©»ö¤òÃÇ¤Á¡¢ËèÆü10km¤òÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÂÎ½Å¤Ï53kg¤«¤é38kg¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ê¾õÂÖ¤ÎÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅØÎÏ²È¤ÇÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð"¼«Ê¬¤òºï¤ë¤³¤È"¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2019Ç¯£µ·î¡¢Advance Arc Harmony¤òÂ´¶È¡£Æ±Ç¯£¸·î¡¢¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡ÖÂè£²¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÃÏ¾åÇÈ¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÆÃµ»Íó¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¯½ñ¤¤¤¿¡ÖÂç¿©¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í¤è¤ê¾¯¤·¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥«¥ì¡¼£²kg¤ò¤Ú¤í¤ê¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢Êì¿Æ¤È¾ÆÆù¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¹Ô¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç100¿ÍÁ°¤òÊ¿¤é¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°Õ³°¤ÊÆÃµ»¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼«³Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤¿¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»Å»ö¤Ï·ã¸º¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Îµ¡²ñ¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Ä¹¤¤ÄäÂÚ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯£µ·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØÌ´¥×¥í¥ì¥¹¡Ýdream on the ring¡Ý¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¡¢¾å¸¶¤ÎÌ´¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»Å»ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤ÏÈù¿Ð¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿´ë²è¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿10·î14Æü¡¢¿·½ÉFACE¤Ç¤ÎºÇ½ª¿³ºº¡£Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ß¡¢Æ´¤ì¤ÎÃæÅçæÆ»Ò¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤â¡¢·ë²Ì¤Ï£²°Ì¡£Áí¹ç¤Ç¤ÏÆ±Î¨£±°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¸¶¤Ïµã¤Êø¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÊºÇ½ª¿³ºº¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ËÑÛºé»Ò¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ø¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤ÎÅÀ¿ô¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ù¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤ÏÊ¿Åù¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö£²°Ì¡×¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¾å¸¶¤Ï¡¢Æ±Ç¯11·î27Æü¤ÎÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢ËÜ³Ê»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤â¤·ºÇ½ª¿³ºº¤Ç£±°Ì¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢£²°Ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤ËÇÔ¤ì¤¿¤½¤Î²ù¤·ÎÞ¤Ï¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤ò¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¡¢ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤ë£³Ç¯´Ö¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¡§¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤Ï¥¢¥ó¥Á¤«¤é¤Î¶¼Ç÷¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¡¥ê¥ó¥°¤ÇÃ¯¤«¤Ë¶Á¤¯¡ÖÀ¸¤ÍÍ¡×¸«¤»¤ë¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ê¤¦¤¨¤Ï¤é¡¦¤ï¤«¤Ê¡Ë
1996Ç¯£µ·î13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿å±Ë¤ä¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥Á¥¢¤ÇÁ´¹ñ£³°Ì¤ò·Ð¸³¡£2018Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAdvance Arc Harmony¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÀ°Õ¤ÎÂç¿©¤¤¤òÉð´ï¤Ë¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2022Ç¯¡¢YouTube´ë²è¡ØÌ´¥×¥í¥ì¥¹¡Ýdream on the ring¡Ý¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¡¢Áí¹ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò»Ö¤¹¡£2023Ç¯£±·î£´Æü¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯¡Ö¤Í¤¯¤¸¤§¤Í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×Í¥¾¡¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¾åÊ¡¤æ¤¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡ÖOberEats¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£163cm¡¢48kg¡£X¡§@wakana_uehara