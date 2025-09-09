【モヤッ！SNSの離婚報告】リアクションに困る！いいねもコメントもできず＜第6話＞#4コマ母道場
皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？ 直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。
第6話 困惑する私
【編集部コメント】
ミサさんの離婚報告に対する「いいね」は2件……。そもそも「離婚」というワードに対して、気軽に「いいね」は押せないですよね。ユキノさんも応援する気持ちはありつつも、「いいね」と気軽に言うことでもないような気がしているのでしょう。特にリアルで会ったことがある関係性であればあるほど、「いいね」は押せないと思うのですが……。皆さんはどうですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第6話 困惑する私
【編集部コメント】
ミサさんの離婚報告に対する「いいね」は2件……。そもそも「離婚」というワードに対して、気軽に「いいね」は押せないですよね。ユキノさんも応援する気持ちはありつつも、「いいね」と気軽に言うことでもないような気がしているのでしょう。特にリアルで会ったことがある関係性であればあるほど、「いいね」は押せないと思うのですが……。皆さんはどうですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子